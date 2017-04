Triatleta olímpica a los 70

La nadadora húngara Katinka Hosszu es conocida como 'Iron Lady', pero la auténtica dama de hierro reside en Urnieta, entrena en San Sebastián y pasea en bicicleta por las carreteras que rodean Hernani. Txaro Tomasene, con 71 años recién cumplidos y una forma física envidiable para su edad, se ha convertido en triatleta a base de ilusión, entrenamiento y una gran actitud. Cuenta que toda la vida ha sido ‘mendizale’ pero que no fue hasta los cincuenta años cuando se metió por primera vez a una piscina.

Tras un accidente de tráfico se apuntó a un curso de natación con el objetivo de cuidar una espalda que, entre el percance y las horas frente al ordenador, se iba resintiendo poco a poco. «Mi monitora de natación solía participar en la travesía de Getaria-Zarautz y con 52 años me animó a apuntarme. Me encantó nadar en el mar y a partir de ahí tomé parte en varias pruebas durante los siguientes veranos pero un año, en la travesía de La Zurriola, me desorienté mucho en la entrada a la bahía de La Concha, se lo hice pasar muy mal a mi marido que me estaba esperando y no me veía llegar así que pensé que, o dejaba la natación o buscaba a alguien que me enseñara bien».

Txaro entró entonces a formar parte de Kairoscore, club deportivo de San Sebastián que, entre otras funciones, enseña a nadar a adultos. Ahí, rodeada de gente de distintas edades, empezó a desarrollar destrezas tanto en piscina como en mar. «A los seis meses de comenzar con los entrenamientos ya estaba compitiendo en el Campeonato de España de Natación Máster. Me gustó tanto nadar en serio, la disciplina, los entrenamientos... que pensé ‘esto es lo que quiero hacer’».

world master games 25.000 participantes de más de cien países Los Juegos Mundiales Máster (World Master Games) se pueden considerar como el evento deportivo más importante del mundo para deportistas mayores de 30 años. Al igual que los Juegos Olímpicos tradicionales, se celebran cada cuatro años y tienen como objetivo animar a las personas a que sigan practicando deporte a lo largo de toda su vida y no solo durante su juventud. Competición y camaradería van de la mano en esta cita que este año reunirá del 16 al 30 de abril en Auckland, Nueva Zelanda, a 25.000 participantes de más de cien países. Reconocido por el comité olímpico internacional aglutina 28 deportes de 45 disciplinas. Los primeros se celebraron en Toronto (Canadá) en 1985. Desde entonces otras siete ciudades han albergado los Juegos Mundiales Máster, entre ellas Sydney en 2009 y Torino en 2013. Al contrario que en los Juegos Olímpicos, los atletas se representan a sí mismos y no a sus países por lo que no hay proceso de selección.

Desde entonces han pasado seis años durante los cuales Txaro ha ido perfeccionando su estilo y aumentado su resistencia. «Lo mejor de todo es que como tengo tanto margen de mejora, siempre consigo buenos resultados y eso resulta muy motivador» afirma sin dejar de sonreír. El ex nadador Aarón Sánchez, miembro de Kairoscore y uno de sus entrenadores, y destaca entre todas sus cualidades la ilusión con la que entrena cada día. «De hecho, hay que controlar su inconsciencia ya que es muy intrépida, con todo lo bueno que eso tiene, ya que al mismo tiempo le puede llevar a descuidar su preparación ya sea comiendo mal, no hidratándose, no descansando o entrenando más tiempo de lo programado».

Mundiales y récords

Una vez controlada la natación y tras probar sus capacidades en la carrera a pie, Txaro y su entrenador decidieron en 2015 dar el paso al triatlón. «Correr le sienta bien para nadar porque le da cierto tono muscular ya que ella es muy laxa pero le falta cuerpo», explica su entrenador. Andar en bicicleta es otro cantar, ya que según cuenta la propia Txaro, ha tenido que aprender casi desde cero porque tenía la bicicleta «olvidada en el trastero desde hacía treinta años». Aarón Sánchez comenta que en las sesiones de bici se centran «en desarrollar habilidades, giros, equilibrio, soltar las manos del manillar, cambiar bien de plato… siempre entrena con rodilleras y coderas porque el que anda en bici, tarde o temprano, se acaba cayendo».

El verano pasado Txaro Tomasene se estrenó en el Triatlón de la Mujer que se celebra en Donostia. «Fue maravilloso. Hice bien las transiciones, hice un buen tiempo y encima ¡subí al pódium! Aquello me motivó muchísimo y me animó a seguir con el triatlón». Desde sus primeras travesías han sido muchas las pruebas en las que ha competido esta «joven» triatleta. Piscina, aguas abiertas, carreras pedestres… nada se resiste al entusiasmo de Txaro. Ha participado en dos mundiales de natación en Montreal (Canadá) y Kazán (Rusia) pero «el mejor recuerdo que tengo de mi breve carrera deportiva es el relevo de más de 240 años que hemos formado en Kairoscore para competir en los Campeonatos de España. Hemos nadado ya tres años consecutivos, con tres oros consecutivos y un récord de España. Tengo otros récords individuales pero este del relevo con mis compañeras, es lo más».

Los 'otros' Juegos Olímpicos

Este sábado deportista y entrenador partirán hacia Auckland (Nueva Zelanda) donde, del 16 al 30, se celebran los 'Juegos Olímpicos' en categoría máster. Allí se encontrará con compañeras de competición de mucho nivel, sobre todo en las pruebas de piscina. Según comenta el entrenador de Kairoscore, «las marcas de inscripción de las algunas nadadoras australianas, británicas o estadounidenses son impresionantes y te sorprende lo rápido que nada la gente con esas edades. Al verles competir te das cuenta de la combinación de genética y estilo de vida saludable que tienen que poseer para rendir como rinden».

Txaro participará en varias pruebas. En piscina nadará 50 mariposa, 50 braza, 200 estilos, 400 y 800 libre mientras que en aguas abiertas se tirará al 1.500. Unos días más tarde llegará la prueba estrella: el triatlón. Nuestra protagonista participará en la modalidad de ‘sprint’ en la que tendrá que nadar 750 metros, andar 20 kilómetros en bici y terminar con 5 kilómetros de carrera. «Lo que más me gusta son las aguas abiertas pero lo que más me motiva es el triatlón. Es la prueba más difícil, mi mayor reto, y quiero hacerlo bien», recalca Tomasene.

Su entrenador confía en sus posibilidades: «nadando es completa y en bici, en cuanto gane seguridad y destrezas rendirá mucho mejor pero, sin duda, lo que más te sorprende es la carrera a pie donde fácilmente puede correr a 5:30 el kilómetro». Aarón Sánchez cree que «completar los Juegos Máster y competir contra gente como ella le hará sentirse muy viva y satisfecha. A partir de ahí, los puestos de medallas serían la guinda del pastel».

Esto ocurrirá este mes de abril pero el cuerpo y la mente de Txaro ni paran ni descansan. Tras los Juegos Máster llegarán en verano los Mundiales de Natación que tendrán lugar en agosto en Budapest y algún que otro reto del que no quiere dar muchas pistas. ««Si sobrevivo a mis retos este verano me creeré inmortal», sentencia con una sonrisa que no desaparece en ningún momento de su rostro.