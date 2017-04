Jon Rahm supera el límite

Lunes postMasters. Se mantiene la actividad en el Augusta National. El campo se abre para veinte afortunados surgidos de un sorteo entre periodistas acreditados. Disfrutan de un recorrido como los profesionales, usando sus vestuarios, con caddies y material del club. Los afortunados reciben una tarjeta en la que se les cita a una hora y en un lugar. Todo lo que pase desde entonces entra en el acuerdo de confidencialidad que se acepta. Como con los voluntarios que a lo sumo desvelan su procedencia, nada respecto a sus condiciones de trabajo o la selección superada.

El torneo ha apagado sus luces y lo hace con la crueldad de sólo conceder foco a los mejores. En la jornada final no existe traza post partido para Hoffman, la liebre que estiró hasta el domingo la lucha por la chaqueta verde, hundido con estrépito hasta el +2. Lo mismo que Jon Rahm. Acabas el 27 por un maldito triple bogey en el 18 y dejas de existir. Destacas y accedes al tablero de favoritos. No se casan con nadie.

Volverá a jugar en el Wells Fargo del circuito PGA en mayo. Y se sumó a la felicidad de Sergio García

El golfista de Barrika reconoció que había superado el límite. «Me he despertado y no me encontraba bien. La adrenalina al principio me ha llevado, pero he llegado al hoyo 14 y ya no me daba para más. No he controlado el swing, algunos golpes han salido bien, pero no como quería. Las caderas se me enganchan y al final es complicado. El único putt que he tirado bien ha sido el del 16 porque McGirst ha tirado antes que yo y he visto la caída. Estoy que me caigo. No sé si ha sido por jugar tres semanas seguidas, la intensidad o que me acabo de poner enfermo, pero subir al 18 me ha costado. Por mucho que digan que tengo 22 años no estoy con mucha fuerza ahora mismo».

Todo forma parte de un proceso que debe afrontar como rookie que es. Lo bueno es que Rahm detecta al instante lo que no va bien y tiene a su lado un gran equipo para continuar con su adecuación al desembarco entre los mejores del mundo. «El proceso de aprendizaje es que es un Major y hay que jugar muy bien para hacer pares. Me encontraba raro, como que no me podía concentrar, me cuesta mirar hacia arriba porque me mareo y cuando la gente ha empezado a aplaudir en el 18 es como que ha ido a peor. Espero que sea el cansancio y se pase en un par de días».

Pero la sonrisa regresa cada vez que recuerda momentos estelares, que los ha tenido en su estreno en el Masters. «Un approach en Augusta que es casi imposible es un gran recuerdo. Pero también el de los dos primeros días cuando jugué increíble. Y si el último día hubiera tenido un poco de energía podía haber estado sobre el Top15, que para ser mi primer Masters es muy bueno. Ahora entiendo un poco más cómo jugar el campo, ciertas cosas que hay que hacer y otras que no, que hay que pensar dos veces antes de ser agresivo». Y también piensa en cómo mejorar su planificación. «Vamos aprendiendo. Primero fueron dos semanas juntas hasta jugar la final en el Match Play, al día siguiente me desperté pronto para conducir tres horas a Houston, que no fue el mejor plan, luego otra semana en la que acabo décimo y llego aquí así. Ahora ves que la decisión más sencilla es la semana anterior no jugar».

Cena en familia

Sus padres y hermanos le arroparon en cuanto entregó la última tarjeta. «Has jugado muy bien, hijo», le decía Ángela mientras trataba de adivinar el origen de su malestar estomacal. Edorta, el aita, no quería que recordara el partido, «ya hablaremos luego en casa», y se pusieron a planificar el resto del día para cenar juntos. Eriz, su hermano, era el más efusivo con constantes palmadas en la cara del pequeño de la saga en edad, que no en tamaño. Y Jon con un único pensamiento. «Tres semanas libres, con la primera sin tocar cinco días un palo de golf. No sé si irme de vacaciones a algún lado o quedarme en casa».

Volverá a jugar en el Wells Fargo del circuito PGA americano. Y fue de los primeros en sumarse a difundir su felicidad por el triunfo de Sergio García. Así, publicó en su cuenta de Twitter: «Seve, Txema y ahora Sergio!!!!!! Qué grande!!! Vamos!!!!!! Si ya era mi ídolo ahora mucho más!!!!!!».