Sergio García ya es un grande

De la forma más angustiosa imaginable, tras dominar la jornada en la primera vuelta y superar un back-nine de infarto, viéndose un golpe por debajo a falta de dos hoyos y desperdiciando un putt de poco más de un metro en el último, retrasando al desempate su coronación. Fue en el play-off cuando Sergio García destrozó el maleficio de 73 grandes sin hacerse con ninguno. Emulando al gran Seve y a Olazabal, devuelve al golf español a la cima del planeta.

Jon Rahm llevaba una hora jugando cuando García accedió al tee de salida del 1 para iniciar el recorrido más excitante, comprometedor y ambicioso de su vida. Ante todo, mucha calma, era la clave, la contraseña para que los demonios y fantasmas no fueran invocados. En las tres jornadas precedentes había convertidolos tres primeros hoyos en su vivero particular de birdies. Y no cambió. Robó sendos golpes al par en el 1 y el 3 y el -8 lucía ya en los paneles como una marca desafiante que inquietó a la concurrencia.

Rose bastante hacía con avanzar asegurando no perder el paso, pero comprobar la eficacia, serenidad y capacidad de daño del español le reventaba las costuras y en cuanto se vio por detrás y quiso buscar algo más le cayó un bogey en el cinco que hizo saltar las alarmas al ceder ya entonces tres golpes ante García. Se estaban alineando poco a poco los astros. Sergio iba a lo suyo, con un golpe cercano a la maestría. Brutal segundo en el 1, gran salida de búnquer en el 2, approach de manual en el 3... su recorrido estaba siendo para enmarcar.

Tras ellos, Spieth era un potro desbocado, todo ansia, convencido de morir matando en el intento. A Hoffman le barrieron la frecuencia en el 7 con un doble bogey. Moore era quien había arrancado más animoso legando al-5 pero se dejó tres golpes entre el 3 y el 4 y quedó marcado. Así suma y sigue en la tradicional criba que dejó la atención centrada en el mano a mano que se prolongó hasta el desempate. Sergio pudo haber salvado una bola de partido en el siete, solventando una situación incómoda. Y sentía ya el aliento de un Justin Rose que comenzó la fabricación en serie de birdies. El 6 , 7 y 8 a la buchaca. Los tres golpes de margen que llegó a tener el español, neutralizados y con elpaso de la jornada, superados.

Empatados a -9 en el 15. En el 16, crisis para García. Se dejó unputt sencillo y Rose le adelantó (-10). En el 17 el segundo golpe del británico acaba en el búnquer y el castellonense juega cómodo para firmar el par e igualar de nuevo. Último hoyo, ‘Holly’, un par cuatro en el que Rose había hecho birdies o bogey y García pleno de pares. Buenos approach de ambos y llegó la hora de la suerte extrema, de entrar a matar. El sudafricano de nacimiento falla su putt por un par de briznas. Sergio García está apoco más de un metro de hacerse con el Masters. Toque con sutileza y se queda corto. Increíble.

Romper el maleficio

El desempate nació con suspense. La bola de Rose parece perderse entre los árboles y rebotada acaba en la antecalle, zona sucia con ramas por delante que le obligan a buscar un rodado para dejarla a la altura desde la que García prepara su segundo golpe. Tremendo el castellonense, la vuelve a dejar a tiro de Masters, salvo genialidad o potra suprema de su rival. No existen. El doble de recorrido entre una y otra. Esta vez, la presión no le desestabiliza y aprovecha su segunda oportunidad para romper el maleficio y ganar, por fin, el Masters, un grande, con Seve Ballesteros celebrándolo doblemente en el cielo en el que hubiera sido su 60 cumpleaños.

Por su parte, Jon Rahm anunció la víspera que sin nada que perder jugaría más agresivo. El caso es que consumió los seis primeros hoyos con el par, con el mismo problema de los días precedentes a la hora de leer adecuadamente los greens. Tuvo varios birdies al alcance que no cristalizaron por un par de palmos en tres ocasiones.

En el 8 amagó con el eagle, pero acabó usando tres veces el putter para su desesperación. Hizo bogey en el 7, lo arregó con su primer birdie en el 9 y volvió a penalizar en el 10. Llegó al Amen Corner con ganas de guerra. Salvó la situación con búnquer en el 11, jugó con sentido común el 12 que tantos quebraderos de cabeza le ha dado y se despidió de la trampa con su golpe del Masters. Un putt rodado complicadísimo y larguísimo que celebró como si hubiera rematado Aduriz en La Catedral. Eagle en el tramo más salvaje del Augusta National para recuperar el -1 y colocarse decimotercero y con opciones de firmar su ansiado Top10 que, entre otras cosas, le garantizaría la tarjeta del próximo año. Tras ese eagle, su obra cumbre en Augusta, se vino arriba y en el siguiente hoyo salió mal, entre la arboleda, y su inverosímil segundo golpe libró las copas de los árboles, pero se fue largo de green, a la zona de las sillas plegables del público. Contestó ese bogey con otro acto racial en el 15, decidido a asfaltar el camino para recuperar su lugar entre los más destacados. Birdie para alimentar el espíritu y algo ya vivido en el 16. Otra vez en la órbita del birdie gastó tres putts para embocar y tras recoger la bola de la cazoleta la tiró al agua. Y la dolorosa despedida quedaba por pasarle factura. Cuarta vez en la jornada en que se fue al búnquer. Esta vez no la sacó a la primera y la ansiedad le llevó a hacer y hacerse un siete. Triple bogey para +3. “Un final muy duro”, reconocía su séquito.