Sergio García deslumbra y Rahm se bloquea

Este es otro Masters. A cara de perro. Se va reduciendo el margen de maniobra y eso se traduce en la necesidad de no fallar más de lo evitable, de hacer caso a esos avisos con los que cuerpo y mente predicen la calidad de una decisión. Fue cuando Jon Rahm se sintió por primera vez en Augusta rodeado literalmente de alimañas, de rivales que convierten la presión en un arma a través de los paneles en los que se va auditando el resultado. Convivir con ello forma parte de las claves de actuación entre quienes se juegan hacerse con el torneo más prestigioso del planeta. La tercera jornada entronizó a Sergio García y bloqueó a Jon Rahm. El castellonense atacará hoy la jornada final desde la pole y el de Barrika lo hará con el contador a cero.

Clasificación 1. Sergio García -6 (71+69+70) +. Justin Rose-6 (71+72+67) 3. Rickie Fowler-5 (73+67+71) 4. Charley Hoffman -4 (65+75+72) +. Ryan Moore-4 (74+69+69) +. Jordan Spieth-4 (75+69+68) 7. Adam Scott-3 (75+69+69) 8. Charl Schwartzel -2 (74+72+68) 11. Jon RahmP (73+70+73)

Fiel a sus rutinas, Rahm trabajó en el putting green y en la zona de driving range con Edu Celles al quite, comió un par de horas antes de la salida y tuvo una reunión final con Joseba del Carmen para equilibrar energías y dejar al jugador en perfecto estado para su diversión entre los más grandes y ante más de 40.000 personas. Su arranque fue bueno, mejor que en las jornadas precedentes. Dispuso de un segundo golpe limpio en el 1 y accedió a green con ánimo para atacar la bandera. Un par de palmos retrasaron su primer birdie, cuya clave fue el magnífico approach que le permitió tocar con sutileza para embocar. Puño cerrado y esa sonrisa que siempre acompaña cualquier impulso positivo. Aparece radiante, explosiva, y sólo cuando ha modificado totalmente su expresión la embolsa, como racionándola por las muchas veces que espera vuelva a surgir. Y tanto. En el siguiente hoyo, sin ir más lejos. Segundo birdie seguido con un gran putt cuesta abajo para incluir en su lista de víctimas en el Masters.

Pero Augusta no admite ni confianzas ni concesiones. En el 4, que en los días precedentes había cerrado al par, se le escapó un putt que figuraría en su catálogo de golpes asequibles, que no sencillos. El bogey le dejó con una tarjeta de -2 que mantenía con su partido con Couples llegando a la primera vuelta. No pudo repetir el bajo par en el hoyo 8 que calcó jueves y viernes, pero su juego mantenía la sensación de solidez, de intolerancia a los altibajos.

De hecho, con menos uno en el balance de la jornada mediado el recorrido, se mantenía en la tónica de los cabezas de cartel. Hoffman había puesto nervioso a Sergio García con dos birdies en los cuatro primeros hoyos en los que el castellonense marcaba ritmo de par. Quedó marcado un punto de inflexión en el 4. Mientras el de San Diego daba sensación de volver a manejar el putter con el duende del jueves, el español, que se enfrentaba a su particular síndrome del tercer día, se quedaba corto en la cita con la cazoleta claramente por falta de confianza. Quizá eso le espoleó porque solventó el siguiente con un soberano putt que se equilibró después con el primer birdie del norteamericano. Pero esa escena fue más habitual de lo deseable en su juego. Putts cortos y approach demasiado largos, una combinación demoníaca de la que esta vez supo rehacerse.

En el pelotón de cabeza la tensión crecía con la llegada constante de unidades. Pieters y McGirt fueron los primeros en perder el paso tras amagar con colocar sus nombres envueltos en neón. Fowler iba y venía, siempre al acecho, Spieth tenía un contador infinitamente más generoso para los birdies y Hoffman seguía envuelto en su nebulosa, positiva casi hasta el final. Sergio García apaciguó el ánimo y rumió los bogeys del 7 y el 9 para saldar cuentas en el 13 y 15, lo que le devolvía a un -6 que ayer era la ley.

Doble bogey en el 12

Seis pares seguidos dejaban a Jon Rahm en tierra de nadie entre los perseguidores, anclado en el -2 que en absoluto era mala referencia. Llegó su cita con el Amen Corner, que el viernes había bordado con una recolecta de -2 entre los hoyos 11 y 13. Llevaba camino de repetir. Birdie en el primero y ese momento que ningún jugador convierte en satisfacción. El 12, la atracción del agua. Allí envió la bola, corta. Doble bogey. Momento fatídico para los españoles porque como si de una segunda voz se tratara, Sergio García se comía un putt de abecedario en el 9 (-4). Mientras el levantino se tomó su tiempo de reacción, el vizcaíno se sacó la rabia con una recuperación enorme en el 13 que le devolvía al #-2 a tiempo de poder buscar algo más.

A partir de ese instante, el camino de ambos se bifurcó. Justin Rose había llegado sin que nadie le sintiera. Cinco birdies en los últimos siete hoyos. Más invitados a la fiesta. Hoffman y Sergio García le tenían colgado de la chepa y se trataba de mantener el equilibrio. El castellonense lo hizo, pero al perpetuo líder del Masters 2017 se le acabó la pila del mando a distancia y en el 16 envió la bola al agua cediendo dos golpes ante la definitiva pareja de guías de la manada.

García partirá, de nuevo, en el partido estrella de resolución del Masters aliviado de no haber caído en ese agujero negro que durante su carrera ha supuesto el tercer día en Augusta. Igualado a -6 con Rose, con un golpe de ventaja ante Fowler; dos con Spieth, Moore y Hoffman; tres con Scott; cuatro ante Schwartzel; cinco respecto a Westwood y Pieters; y seis con el sexteto que incluye a Rahm, Casey, Kjeldsen, Kuchar, McIlroy y McGirt. El vizcaíno, al que se le atragantaron tres pares 3, se desesperó con bogeys en el 16 y 17, otra penitencia similar a la del jueves. Mordió el palo, lo dejó caer a su espalda, pero supo acabar entero, recuperando una mala salida en el 18 con un golpazo que al menos le sirvió para salvar el par.