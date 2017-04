Rahm se gana su lugar entre los elegidos

Hoy arranca el Masters. Otro. Atrás quedan ya dos días de emociones, sensaciones y deseos que Jon Rahm ha demostrado controlar como pocos. Avanzando siempre por su carril, seguro, concentrado con qué hacer, capaz de convertir los pocos hoyos mal resueltos en el acicate para enmendar la plana, arriesgar y recuperar el sentido de su juego y la estabilidad en su tarjeta. Ya no es noticia que superara el corte en Augusta, sino que lo hiciera entre los gallos que más alto cacarean en el corral. En sexta posición, sin sustos de última hora como el jueves, con tres golpes de mejora para presentar una tarjeta en rojo, -1, que le sitúa a tres golpes de los líderes provisionales. Un Sergio García desbocado al inicio, Hoffman, que fue perdiendo fuelle respecto a la víspera, y Fowler y el belga Thomas Pieters, que llegaron lanzados de atrás.

Un guión que nació casi igual que el de la anterior jornada. La primera bola se le escapaba de nuevo por la izquierda a una zona más sucia, y la resolvía con otra fantasía. Pese a la complejidad del golpe entre árboles, estaba lo suficientemente tranquilo para interactuar con una señora de avanzada edad sentada junto al lugar desde donde tenía que pegar, sin espacio material para dibujar todo su swing. Tras mover su silla un poco le preguntó al de Barrika: «¿Estoy segura?». Y éste le contestó: «Creo que sí... espero». Risas entre el público, complicidad en el jugador y resolución de un golpe fantástico que prologó un recorrido estelar.

Esta vez recogió el premio antes. En el hoyo 2 de nuevo mostró la capacidad de su alquimia. Mal golpe seguido de otro brutalmente bueno. Citado con el green se tomó su tiempo. «Eso es bueno», destaca Joseba del Carmen, su mental coach. Lo es. Birdie que sirve para que el apellido Rahm sea incluido en los enormes paneles que en cada green recogen exclusivamente a los favoritos. Marcador que destaca que Sergio García ha resurgido, ha regresado a mandoblazos a Augusta con tres birdies seguidos para situarse -4. Jon lo sabe. En cada interminable parón que de nuevo provoca la lentitud de Langer se fija en los resultados. «También de ahí alimenta su ambición», dicen en su séquito.

El campo no está para florituras y son más los birdies apuntados por el notable manejo del approach que por putts desde larga distancia. El primero claro se le escapa en el 5. Atacó desde la derecha del rough. «Está bien, la bandera está larga», tranquiliza su entrenador, Edu Celles. Pero la suerte extrema le esquiva y sólo puede garantizar el par. Prosigue su buen golf. El lenguaje corporal va delatando cada acción positiva y Del Carmen la adelanta. «Viene bien, lo dice su cuerpo», y la bola acaba centrada en la calle o en una posición idónea para atacar el green. Se lo ‘chiva’ el perfecto conocimiento del jugador. «¿Ves cómo mueve el cuerpo como queriendo guiar la bola, seguirla? Eso es bueno».

Además de apretar el campo también lo hace McIlroy, número dos del mundo, para muchos el mejor jugador de la actualidad, con quien comparte partido junto a Tanihara, al que el día se le hace eterno. El norirlandés fue un escándalo en el Augusta National, pero tiene esa peligrosa tendencia a poblar de picos y valles su gráfica. Cuanto peor se le ponía la situación emergía con golpazos del maestro que es. En el sexto, un putt rodado que impactó contra el palo de la bandera para entrar. Por el camino, una lección de cómo chipear desde las situaciones más extremas. Un referente así al lado es un reto constante y Jon Rahm lo superó con nota, dejándole dos golpes atrás en la general.

‘Barrura mutil’

Repitió el de Barrika birdie en el 8, como el jueves, y siguió con dos hoyos sin provecho. En el 9 el exceso de efecto descolgó la bola de la loma del green. «Otra vez como ayer no», se lamentó su aita, Edorta. En el siguiente, no aprovechó una buena posición en el centro de la calle. En cuanto dibujó el golpe, Celles y Del Carmen cruzaron sus miradas al instante. «Mira el gesto que ha hecho, se ha dado cuenta. Ha dejado el cuerpo muy atrás», advierten. Llega la hora del putter. «‘Barrura mutil’», le espeta su hermano Eriz. Corbatazo tremendo con la bola saliendo de dentro por exceso de potencia. Doble bogey y regreso al terreno en positivo.

Como reconoció al acabar el recorrido, Rahm sacó de ese error inspiración y valentía para recuperar un golpe en el 11, donde nace el temible Amen Corner. Lo solventó como un galáctico, tal como predijo su hermano. «La serie es birdie, par, birdie». La clavó. Tiempo para las bromas por el camino. Golpazo va y el padre tira de ironía con los suyos. «Rutinario». Quedó como la coletilla de un día mágico que cerró respetándole el par al campo en el resto de hoyos, con dos birdies perdonados que le podrían haber puesto en órbita.

Mientras él jugaba hubo un problema de lectura del juez en un hoyo y le asignaron a Sergio García doble puntuación por jugar una bola provisional. Corregido el entuerto, el castellonense volvió a figurar en el mano a mano con Hoffman para colocar el -4, al que más tarde se sumaron Thomas Pieters y Rickie Fowler, mientras que Couples y Rose quedaron empatados con el vizcaíno y Mickelson dio un pasito atrás para concluir al par del campo.

«Ha sido un gran día, he jugado muy bien al golf. Es una pena que no haya metido putts pero es muy complicado con este viento. Meterlos o no son cosas que pasan y sin ellos voy a estar en el Top 10, así que si los meto podría acercarme al liderato», dijo Rahm tras pasar el corte con solvencia. Sobre el doble bogey del 10, que achacó a una mala lectura inicial, reconoció que «me ha dado un plus de agresividad». De la ausencia de putts en su tarjeta comentó que «ahí es donde se nota que soy novato, en la lectura de los greens. Esperemos que el viento pare el fin de semana».

Mañana será el aniversario del nacimiento de Seve Ballesteros, su ídolo. Imaginarse en un posible mano a mano por la chaqueta verde con Sergio García «sería un sueño, pero hay mucho golf por delante. Hay grandes jugadores como Rory (McIlroy), que he jugado con él. Si pega los drives rectos hace menos siete».