Pequeños enormes momentos

El jugador vizcaíno llegó a estar con -1 pero al final cedió un golpe al campo tras luchar todo el día contra las infames condiciones de viento#Ya está. Momento para la historia. Poco después de las dos menos cuarto (hora local, 6 horas más en su Barrika natal) Jon Rahm dibujaba su swing en el Masters. Antes, el juez del tee de salida del hoyo 1 procedió al protocolo. «Go play Jon Rahm», vía libre para el vizcaíno en la meca del golf mientras entre el público afloraba un «¡Aupa Jontxu!». Había esperado ese momento con tranquilidad. Sus dos profesores, el técnico y el mental, Edu Celles y Joseba del Carmen, habían ultimado detalles -«nada especial»- con él. Trabajó algo en el putting green, se familiarizó con un día rebelde, como su carácter adolescente, habló con su coach para ajustar las clavijas en su cabeza, «aunque todo el trabajo ya estaba bien definido y adelantado. Se trata de seguir pedaleando para no caerte. Está preparado para jugar el Masters, es decir, para todo lo que pueda pasar. Cualquier resultado deparará conclusiones positivas», apuntaba Del Carmen, cuyo trabajo también ha contribuido a llevar al Baskonia a los cuartos de final de la Euroliga.

Rahm comió algo ligero, eligió su indumentaria (pantalón azul y jersey gris), chocó el puño con su caddie, Adam Hayes, y salió de la casa club con el aplomo propio de quien colecciona presencia en Majors. Volvió al putting green donde saludó al inexpresivo Tanihara y fue mucho más efusivo con McIlroy, con el que bromeó antes de la llamada al hoyo 1. Arreció el viento, maldito compañero de viaje en tan señalada ocasión, cuando el vizcaíno daba su primer golpe. Silencio, mala señal. La bola se escapa por la izquierda, fuera de calle, sobre la hojarasca de los pinos.

LAS CLAVES Bajo el par del campo El hoyo 8 asistió al primer birdie de Jon en Augusta, después de acariciarlo varias veces anteriormente La importancia de la familia Sus aitas, su hermano y su novia le siguen en el recorrido y él les busca #con la mirada en las pausas

Llegado a su altura, la posición no parece tan mala. Edu Celles, en cuclillas, parece transmitir su percepción. Lo que viene a continuación supone en sí un momento digno del Masters. Emulando a su idolatrado ‘Seve’, Rahm firma un ‘hook’ de escándalo. La bola no levanta más de un metro del suelo y en su trayecto describe un efecto de derecha a izquierda digno de un videojuego para acabar en el green. Más que una bola de golf parece el vuelo de un ‘frisbee’. Primera ovación en Augusta.

Al paso, Celles le anima. «Bien Jon». El jugador levanta el pulgar y su expresión es como la de un niño radiante, feliz. Una inmensa y natural sonrisa propia de quien dice «ahí queda eso». Más de lo mismo en el hoyo 2, un par 5 que retrasa su primer birdie. Bola dispuesta para robarle el primer golpe al campo. Pero el viento sigue siendo salvaje cuando arrecia y, aunque parezca que el green está a resguardo, nada de eso. Usa el tercer impacto como preparativo mientras su aita, Edorta, pide a la bola que no avance más. «Para, para». Lo hace a menos de un metro. Sólo falta entrar a matar. Los remolinos levantan la arena del búnker sobre el que corona el hoyo y afectan la resolución del sutil contacto. Corbata. Maldición. Sigue con el par.

Nada hace pensar en que Rahm está tenso. Al contrario, por delante se eterniza el partido en el que interviene el histórico Bernhard Langer y toca esperar más de la cuenta. Salva el 3 en modo conservador y en el cuarto recibe su dosis de fortuna. Pegó con ganas y la bola impactó contra el frontal de la tribuna devolviendo la bola al antegreen. Ni tan mal. Camino del hoyo 5 picotea algo. «Suele llevar barritas, cosas energéticas, frutas liofilizadas», apuntan desde su entorno. Ángela, su ama, avanza con una amiga. Edorta, el aita, sigue el recorrido con Joseba del Carmen; Edu Celles prefiere estar más cerca de la bola; el hermano, Eriz, se adelanta para buscar acomodo en algunas tribunas de green; Kelley Cahill, la novia, se ha traído una amiga para estos días y va a cola del pelotón familiar. Todos son importantes, vitales, para el morrosko de Barrika. Les tiene localizados, en las pausas les busca con la mirada.

Primer birdie en Augusta

Otra entrega de técnica sólo para los elegidos. Busca una parábola celestial que lucha a cada metro que vuela con el viento. Hay que provocar un efecto (fade) que vaya corrigiendo la deriva ventosa. Vuelve a tener opción de birdie. Como en el 6, el más doloroso hasta ese instante porque supone uno de esos ejemplos que desafían a la física. La bola se queda en imposible equilibrio sobre el perfil de la cazoleta. No quiere entrar.

La recompensa le llegó en el 8, primer birdie en el Masters, otro dato para enmarcar. Cerraba la primera media vuelta uno bajo el par. Y en su cita con el 12, el reconocido como que más le preocupaba, el Augusta National le arrebata la ventaja. De nuevo al par, que lo salva en el siguiente pese a tener que dropar. En el 15 se vuelve a hacer fuerte -segundo birdie- y en el 16 perdona el segundo seguido. Salió con el hierro 7 dejando la bola a un metro de la bandera y no remató la faena. Se le escapa un profundo resoplido, que creció en el 17 cuando cayó en el búnker y sumó su segundo bogey. Cabecea mirando a los suyos. No entraba en su plan perdonar al menos tres birdies más que tuvo cocidos a fuego lento. Ni cerrar el día alejado de la finura en el green, corto tres centímetros el putt para cerrar el día con el contador a cero. Bogey en el 18, uno sobre el par. El Masters le retó para lo que queda. Un torneo capaz de coronar ayer como primer héroe a Charley Hoffman (-7) dotado de un duende impropio en él con el putter, firmando su récord de birdies (9) en una jornada. Era su día. Sergio García firmó uno bajo par, Cabrera-Bello, +3; y Txema Olazabal, +5.