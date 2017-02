El kickboxing conquista Miribilla

Fue una bonita jornada de kickboxing la que el sábado ofreció el K1 Slam en el frontón de Miribilla. Buenas peleas en las que no hubo grandes sustos, más allá de un fuerte jab de derecha que Sergio Cabezas enganchó al final del tercer asalto a Andoni Iglesias, pupilo de Joxe Vicente Eguzkiza, y que dejó al navarro fuera de combate. Eso sí, una vez más y como ya es habitual en las veladas de boxeo y kickboxing, demasiados combates para una sola jornada. No puede ser que uno entre a las 20 horas en el pabellón y no salga del allí hasta cinco horas después. A modo de consejo, hago un llamamiento urgente a los promotores para decirles que las veladas se hacen eternas por mucha calidad que se ofrezca en las mismas. Es un sentimiento general, que se repite una y otra vez y que no hace más que espantar al público. Bastaría con mantener la calidad que pudo verse el sábado en Miribilla, pero con menos peleas. La gente llega agotada al combate de fondo y eso acabará pasando factura.

Por lo demás, buena nota para este evento organizado por los gimnasios Élite Sport (Bolueta) y MGZ (Deusto). Peleas de calidad, puntualidad en el arranque de la velada, gran iluminación, ritmo entre contienda y contienda, música animada, chicas preciosas con el numerito entre asalto y asalto y, por primera vez, un hombre cumpliendo también ese papel en pro de la igualdad en el deporte, un hecho que tuvo gran acogida entre el público que abarrotó la sala y que se mostró respetuoso y complice con la organización y los luchadores. Un aplauso para la afición, sí señor.

Y en cuanto a los peleadores qué decir. Todos los púgiles demostraron estar a un gran nivel. Aun así, merece la pena destacar las peleas de K1 (puño, pierna y rodilla) entre Jairo Díaz y Fernando Gandarias, Mikel Sortino y Razmik Ghulinyan, Unai Caro y Álex Rodríguez, y Gustavo Joao y Tito Macías. En esta última contienda, la 'Pantera de Uribarri' logró llevarse la victoria ante el berciano, que actualmente ostenta el título de Campeón de Europa. Casi nada.

Otra auténtica guerra fue la que protagonizaron el campeón de España de K1 profesional (-85 kg) Jonathan Domínguez y el luchador internacional Imanol Rodríguez, que puede presumir de haber participado en torneos de la talla del Kunlun Fight, Súper Combat... El luchador local pasó algunos apuros ante la potencia de Rodríguez, que prontó dejó ensangrentado el rostro de Dominguez. No obstante, el púgil del Élite Sport demostró de qué pasta está hecho y gracias a su gran repertorio consiguió dar la vuelta al combate y llevarse la victoria. Bravo, Jonathan.

Asimismo, en boxeo, los púgiles de MGZ Andoni Gago e Ibon Larrinaga lograron llevarse la victoria en lo que se tornaron peleas menos vistosas de lo que nos tienen acostumbrados y Jon Jader Obregón logró imponerse a los puntos a un valiente Diego Uribe, que vendió cara su derrota.