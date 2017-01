Un tropezón aleja a Larrinaga del oro en Valencia

Ismael Esteban era el favorito y ha confirmado los pronósticos en Valencia. Lejos del barro y las cuestas su hábitat habitual ha tenido que esperar al polvo y las curvas del recorrido del Turia para conseguir su primer campeonato de España de ciclocross. Años y muchas carreras desde que allá por 2001 comenzó a despuntar en la modalidad invernal.

Javier Ruiz de Larrinaga Cinco veces Campeón de España se tuvo que conformar con el bronce en un recorrido que no iba con sus características «He perdido la oportunidad por un pequeño fallo. Parece mentira que a estas alturas cometa una equivocación así. Íbamos los dos juntos (Esteban) en la penúltima vuelta y he cometido un error en las escaleras que me ha dejado detrás. Isma me ha visto. Ha tirado fuerte y allí se me ha ido la carrera. Me ha cogido Kevin y contra él que es más rápido poco tenía que hacer». No se amarga por el resultado. «No he podido con el récord de Seco. Ún tengo que ganar el sexto. Las sensaciones han sido buenas en un terreno donde había que ir ‘para-arranca’. Aún me queda el Mundial y las carrera de febrero. La campaña no acaba».

Esteban, 33 años, cántabro de Torrelavega, sube lo más alto del podio a orillas del Mediterráneo tras una batalla contra otro cántabro, Kevin Suárez que entró a 8 segundos, y Javier Ruiz de Larrinaga, que defendía el título y entró a 18. El alavés no ha podido por tanto igualar los seis títulos que ostenta el busturitarra David Seco. El récord lo mantiene el burgalés José Luis Talamillo.

Con los favoritos en primera línea la carrera que cerraba el Campeonato comenzó con lío. Algunos corredores salieron antes de tiempo lo que originó confusión con parones y acelerones y una montonera en la trasera del pelotón que no afectó a los hombres fuertes.

Salida en tromba de Aitor Hernández y el gallego Mauro González con Esteban, Ruiz de Larrinaga, Suárez, Pujol e Iñigo Gómez a cola. Los ciclistas marchaban encajonados, entre una nube de polvo, por un terreno llano y regular donde no había espacio para los fallos.

Corrían bajo la fórmula de ‘arranca y para’ que desesperaba a algunos ciclistas caso de Aitor Hernández. Velocidad para ceñirse en las curvas y buscar los errores del rival. Marcha sin freno que cribó la cabeza.

En la segunda vuelta estaban en cabeza Esteban, Suárez y Larrinaga. A cuatro segundos marchaban Hernández y Óscar Pujol y a 15 el grupo del que tiraba Íñigo Gómez. Camino de la tercera Pujol, llamado el 'japonés' porque corre en ese país realizó el giro más rápido de 5:18 y enlazó con el trío. Aitor perdía comba y era cazado por el grupo de Gómez, Iglesias y el madrileño Carlos Hernández.

Esteban apretó el ritmo y Pujol pagó el esfuerzo. Cayó del trío a una tierra de nadie donde se mantuvo hasta el final. No había huecos. Larrinaga relevó en la cabeza a Ismael y Kevin Suárez se resintió. Incluso cedió unos metros a falta de cuatro vueltas, pero no por impotencia sino por una caída en el bunker. Se rehízo e irrumpió en el mano a mano entre Esteban y Larrinaga justo cuando el alavés daba un traspiés y el futuro campeón arreaba para irse en solitario.

Ismael Esteban Este cántabro de Torrelavega que corre en el Ciclos Maestre ya había sido campeón de España sub’23 en 2004 y 2005. Estrenaba título. «Puede parecer una bobada, pero el circuito no me iba. Estaba seco y peleón. No había sitio donde sacar ventaja. Había que estar a la espera y aprovechar el fallo del contrario. He visto que Larrinaga se cortaba en la arena y me he lanzado. Le he dejado clavado. Kevin que ha ido haciendo la goma peor se ha rehecho al final ha perdido su oportunidad». Una temporada redonda que espera culminar en el Mundial. «Ahora voy a correr en Italia y en Holanda. Luego el campeonato del Mundo. Ya me probé en la Copa del Mundo y resultó. Soy optimista».

Cincuenta, cien metros que Kevin con Larrinaga distanciado no pudo rellenar. Al final Esteban estrenaba maillot; Suárez repetía la plaza de hace un año en Torrelavega y Larrinaga, tercero y conformista no cumplía su sueño de empatar con David Seco. Pujol finalizaba cuarto. Un excelente puesto para un corredor que este año ha ganado la Vuelta a Japón, y tanto Aitor Hernández como Gómez acusaban la dureza del circuito. Los olímpicos Hermida y Valero no entraron en el ‘top-ten’.

Antes se disputaron las carreras de cadetes (hombres y mujeres) y júnior. En esta categoría el gallego Iván Feijoo se impuso a los que han sido sus rivales en la campaña, el catalán Jofre Cullel, segundo, y el vizcaino de Galmades Xavier Murias, bronce.

Élite

1. Ismael Esteban (Ciclos Maestre) 59:22

2. Kevin Suárez (BioRacer) a 8

3. Javier Ruiz de Larrinaga (MMR Spiuk) a 18

4. Óscar Pujol (Ukio) a 33

5. Aitor Hernández (Ermua Specialized) a 1:29

6. Iñigo Gómez (Caravanas Erandio) m. t.

7. Alejandro Iglesias (Castañeda) a 1:36

8. Álvaro García (Valencia) m.t.

11. José Antonio Hermida (Mérida) a 2:32

17. Joseba León (Bikezona) a 2:52