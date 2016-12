Conde y Salvador completan el maratón en la cueva de Pozalagua

CHAPEAU a los organizadores y corredores. En cuanto a la idoneidad del recorrido. Soy geologo, Ni en problema para las condiciones establecidas para la conservacion de la cueva. Acudi a la prueba y pude comprobar que en todo momento se mantuvo en condiciones idoneas, con medidores incluidos, El aforo fue restringido en tiempo y numero adecuados y no sobrepaso lo habitual en las jornadas de visitas programadas habitualmente. Un aplauso a organizadores, corredores, patrocinadores etc de la prueba, y agrardecer al ayto de Karranza y sus habitantes por haber ayudado en esta noble causa solidaria.

La parte benéfica aparte, me parece que dicho maratón no hace ningún bien a la cueva, la cual tendría que mantener unas condiciones de humedad y temperatura adecuada que me da que no ha mantenido durante la competición.