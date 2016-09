La cara B de Alistair Brownlee

Ya se sabe que no hay dos hermanos iguales y que por mucho que los parecidos sean razonables siempre hay uno más guapo, uno más listo, uno más rápido y uno más simpático. En caso de que hablasemos de los hermanos Brownlee, triatletas que este fin de semana protagonizaron la épica hazaña de acabar el la última prueba de las Series Mundiales de Triatlón abrazados, pensaríamos que el bueno de esta pareja es Alistair, que se paró para ayudar a su querido hermano hasta la ansiada meta con el propósito de que este lograra el título, que finalmente acabó en manos del español Mario Mola, después de que el británico sufriera un golpe de calor.

Pero nada más lejos de la realidad. Parece que de estos dos triatletas el majo es Jonathan y el menos majo, por decirlo de alguna manera, Alistair. Así los define al menos Mario Mola, que asegura que el mayor de los Brownlee tiene una cara B. Según el nuevo campeón del mundo de Triatlón, es muy probable que fuese él quien le arrancara el gorro y las gafas de natación a los pocos minutos de comenzar la prueba. «No sé quien me quito el gorro y las gafas en el tramo de natación, pero estoy casi seguro que fue Alistair Brownlee», decía anoche en la Cadena Cope. «Quiero pensar que no fue intencionado, pero si lo fue, creo que era totalmente innecesario». El nuevo campeón, además, destacó su mala relación con el actual oro olímpico: «Después de terminar Jonny Brownlee me dio la enhorabuena. Con él siempre he tenido muy buena relación. Sin embargo, Alistair no me la dio».

Esta noticia ha caído como un jarro de agua fría en el mundo del deporte que cada vez necesita de más gestos como el protagonizado por estos dos triatletas. A pesar de que muchos elogiaran el gesto y otros lo criticaran e incluso pusieran una queja formal por tratarse de «una trampa», lo cierto es que la ayuda y la solidaridad siempre son muy bien acogidas por parte del público. Ahora habrá que ver qué opina al respecto Alistair. Les tendremos informados.