El 'Gasol' de Txurdinaga

Brazos en alto, atrapando al paso a cuantos se fundían con él, que eran todos los integrantes del equipo. Quedaban atrás dos episodios históricos, épicos, casi increíbles. Triples-dobles (superar la decena en anotación, rebotes y asistencias) en los cuartos de final contra Alemania y las ‘semis’ frente a Gran Bretaña, donde nació esta modalidad como aliciente y estimulación física para los soldados heridos en combate durante la Segunda Guerra Mundial.

Asier García (Bilbao, 11.6.1981) era el protagonista de la imagen. Su efecto, el del imán más potente. Había llevado a España a la final paralímpica de basket adaptado. Había conseguido atrapar frente al televisor a los espectadores ocasionales que pasaban por allí, mando en ristre. Verle zigzaguear con la silla de ruedas, superando conatos de bloqueo, mirando de reojo al enemigo y al amigo hasta dar con la lectura mágica y anotar o asistir al mejor ubicado. Una y otra vez. Incontenible. Lo hace cada quince días en Txurdinaga ante una audiencia fiel pero casi testimonial, es la verdad, junto a sus compañeros del Bidaideak. Pero la amplificación de su mando en plaza con el 13 de la selección española y el fondo verde-amarillo de la cita de Río le llevan a otra galaxia.

Toda la cercanía a la timidez que le hace retroceder a un segundo plano fuera de la cancha cuando no giran las ruedas de la silla la transforma en el sello del indomable en la pista. Es su hábitat, lo que comenzó siendo un refugio para buscar alicientes después de aquel maldito 1994 que no le segó la vida de milagro, pero sí le dejó maltrechas las piernas cuando fue arrollado por un tren. Cosas de chiquillos. Juegos. Una barrera inadvertida tras el paso de un convoy que se llevó su mirada cuando llegaba otra locomotora en sentido contrario. No da la imaginación para acercarse a todo lo que soportó este bilbaíno, del Athletic a muerte, que combina su vida deportiva con el trabajo en la recepción del centro que la Fundación Saiatu tiene en Deusto.

Asier García Pereiro Nacimiento. 11/6/1981, Bilbao. Trayectoria. Zuharrak, Barcelona, Toledo, Getafe y Bidaideak.

Tuvo que reinventarse, con sus altibajos. Y nada le detuvo. Cuando la vida le ralentizaba se las ingeniaba para tirar hacia adelante. Y su familia le tiraba de las cinchas para provocar el avance. A los 13 años supo que le habían cambiado el papel, que sería diferente y su misión como persona era evitarlo porque es un tipo normal. La normalidad no se mide por las secuelas en las piernas. «En los años que llevo con ellos jamás he escuchado a nadie quejarse por lo que les ha pasado. Amputados por enfermedad o accidente, espinas bífidas, cualquier alteración genética. Son felices, cachondos, solidarios», apunta el delegado del Bidaideak, Juan Laderas.

Y Asier García en absoluto es la excepción. En cada canasta, asistencia, rebote y robo que lleva firmados en Río de Janeiro imagina el gesto de bravura de su mujer, Beatriz Cano, y prepara ya el guion que narrará a su primer hijo, que llegará al mundo el próximo marzo con una medalla, ojalá que de oro, bajo el brazo. España nunca había pasado de un cuarto puesto en un Mundial o Paralimpiadas. Con este bilbaíno que ha puesto de moda sus gafas plateadas llevando el estandarte, está a 40 minutos del título. De la gloria no, porque ya es suya.

Y ahora es cuando las miradas se centran hacia un deporte casi anónimo, por mucho que Asier García fuera pregonero en la Aste Nagusia de 2014 y sus compañeros fueran quintos en el anterior Mundial de Incheon (Corea) y medallistas de bronce en los Europeos de Nazareth (2011) y Fránkfurt (2013); un baloncesto que domina el continente a nivel de clubes con el todopoderoso Ilunion (Once) y el Albacete, sin olvidar al emergente Bidaideak que ha colocado en la final paralímpica a cuatros jugadores: Asier, Diallo y Mouriz con España y Joshua Turek en el combinado estadounidense. Una modalidad semiprofesional en la que los mejor pagados a nivel nacional superan ligeramente los 2.000 euros mensuales y el material básico (la silla) corre a cargo de cada jugador con un montante alrededor de los 3.000 euros.

Desde que debutó con el Zuharrak en 2002, Asier García también tuvo que marchar para buscar provecho deportivo. Lo hizo en las filas del Barcelona y Toledo antes de regresar a su botxo. Una modalidad que pasó de nutrirse básicamente de jugadores con malformaciones y amputaciones por enfermedades a ser ahora el objetivo terapéutico de personas accidentadas. No en vano, la gran cantera paralímpica para España se ubica en el Hospital de Parapléjicos de Toledo.

Un entrenador en la cancha

Le definen al 13 de España como un entrenador en la pista. Tira de fusta y no deja que nadie se quede atrás. Pasional hasta tener que rebajarle las pulsaciones, Asier García es el todoterreno que ha hecho de la inteligencia en la pista el arma que ha ido destruyendo a cuantos rivales se han plantado en la canasta contraria. Pero no se conforma. Y a los que le conocen no les extraña.

«Es una pasada, un sueño que debemos asimilar. Las anteriores generaciones lucharon a muerte por esto y no lo consiguieron, pero la nuestra es increíble. Mi trabajo es hacer que mis compañeros estén cómodos. La clave son los hermanos Zarzuela. Las defensas se fijan mucho en ellos y nos dejan margen. Pero no hay nada que celebrar porque queremos ganar la final». Y tiene preparadas las ikurriñas para el momento. «Nunca faltan allá donde jugamos. Yo me he traído las mías», desvela.