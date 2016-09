Belmonte: «Personalmente, estoy casi realizada; el oro olímpico era mi sueño»

La nadadora Mireia Belmonte ha asegurado que después de ganar el oro olímpico en 200 mariposa en Río de Janeiro está "casi realizada" a nivel personal, ya que el metal conseguido en Brasil era el "gran sueño" por el que había luchado en los últimos cuatro años.

En un acto celebrado en Barcelona en el que se ha presentado una campaña para promover el consumo de frutas y verduras, la nadadora de Badalona ha desvelado que todavía no tiene fecha para regresar a los entrenamientos.

"Estoy nadando pero todavía no tengo una fecha de regreso a los entrenamientos. Ahora es importante desconectar de lo que he hecho en los últimos cuatro años. Estoy teniendo unos días de relajación para desconectar", ha explicado.

Tras las medallas conseguidas en Brasil, ha reconocido Belmonte que no ha tenido mucho tiempo para descansar debido a los compromisos publicitarios que ha tenido. "No he tenido muchos días, pero creo que estar cuatro días en casa con la familia ya son vacaciones y para mí ya es mucho disfrutar de ellos", ha agregado.

En cualquier caso, ha subrayado que "a nivel personal" está "casi realizada", más aún después de los éxitos conseguidos en la cita olímpica. "A nivel mediático sí que estoy asistiendo a todos los actos y estoy muy contenta de colaborar con todos mis patrocinadores", ha admitido.

Preguntada por si en el horizonte ya piensa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha dicho que prefiere pensar año a año y ya se fija como objetivo el Mundial de Budapest del próximo año.

Belmonte ha realizado estas declaraciones en un acto organizado por la cadena de supermercados LIDL, que ha presentado los resultados de un estudio sobre el consumo de frutas y verduras entre la población catalana.