Bermeo estalla en el mejor de sus días

Los remeros de Urdaibai se dieron este domingo un baño de masas en Bermeo nada más ‘desembarcar’ del autobús que les trajo de regreso a la villa marinera tras demostrar, por tercer año consecutivo, quién manda en la bandera de La Concha. «Aquí llegan nuestros chicos, los reyes del remo», anunciaban en una cuadrilla de seguidores del club al ver que el vehículo que les trasladaba asomaba por la cuesta de Txibitxiaga.

Cientos de aficionados esperaban con impaciencia la llegada de los ‘txos’ en el parque de la Lamera de la localidad costera, que celebra el Día del Sukalki, una de las jornadas grandes de sus fiestas patronales de ‘Andramari’ en las que se encuentra inmersa durante estos días. «¡Txapeldunak, txapeldunak, oé, oé, oé!», coreaba el respetable a los sones de la charanga que poco antes había encabezado la bajada de las campas de la Atalaya donde tuvo lugar el certamen gastronómico. «No hemos podido vivir un día mejor. Primero hemos ganado una trofeo por el guisado y ahora estos nos traen la mejor bandera», se alegraba otro incondicional.

La expedición de la ‘Bou Bizkaia’ hizo su entrada triunfal a la abarrotada plaza a eso de las 20.30 horas entre el sonido de las bocinas, la sirena de la cofradía de pescadores y los gritos de una afición ferviente que no pararon de aplaudir. Todos estaban ansiosos por felicitarlos. «Por lo visto, el entrenador les ha ordenado que nada de fiesta y de engordar un solo kilo, así que por eso llegan más temprano que otros años», informaban en otro grupo de seguidores.

«¡Seis súper banderas, seis tenemos ya!», celebraba otra bermeotarra, que una temporada más les animó en todas de las regatas de la Liga disputadas hasta el momento. «Y encima vamos a hacer doblete, seguro», auguraba otro compañero de campaña en previsión de que Urdaibai también se haga con la Liga San Miguel de esta temporada. «Estos nos traen la corona», coincidieron.

«¡Aupa chavales!»

La tripulación de la Bou Bizkaia tuvo dificultades, por momentos, para abrirse paso entre el gentío vestido de riguroso mahón, como mandan las fiestas en Bermeo. ‘¡Aúpa chavales, gora Urdaibai!. A lo largo de su paseillo por el muelle del Artza hasta el escenario del parque, que en un principio encabezaron los moteros de Izaro Bikers, los remeros recibieron en todo momento muestras de cariño y palmadas en la espalda por parte de niños y mayores.

«Tenemos un club de lujo, porque además nuestro patrón ha sido calificado como el mejor. ¿Qué más se puede pedir?», remarcó otro aficionado en alusión a Gorka Aranberri. El hombre que mejor ha dirigido su trainera este año portó con orgullo la reina de las banderas, al tiempo que sus compañeros le escoltaban dando saltos de felicidad. «No teníamos dudas de que nuestra afición nos recibiría as í, porque siempre lo ha hecho, hasta en los peores momentos. Traemos una bandera de categoría para una afición también de categoría», manifestó el remero Óscar Viúdez ‘Chila’.

La explosión de júbilo durante el recibimiento supuso para muchos un relajo después de la tensión acumulada en el momento de la regata. «Lo he pasado fatal, sobre todo cuando me he enterado que remábamos por la calle uno. Pero mira si somos buenos que ni por esas nos pillan», concluyó un seguidor bakiotarra de Urdaibai.