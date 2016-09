El primo de Hortelano duplicaba la tasa de alcohol cuando sufrió el accidente

El primo del campeón de Europa de 200 metros, Bruno Hortelano, duplicaba la tasa de alcoholemia cuando sufrió el accidente de tráfico en el vehículo que conducía y en el que el atleta viajaba de copiloto.

El accidente se produjo mientras circulaba como copiloto en un coche por la A-6, a la altura de Las Rozas (Madrid). El atleta sufre algunas fracturas en las falanges y roturas de varios tendones, así como una contusión en la cabeza, que no revistió gravedad después de que se le practicase un TAC.

Aunque su vida no corre peligro, el atleta español, plusmarquista nacional de 100 y 200 metros, debía de ser intervenido de las graves heridas en la mano derecha. El 112 informó del accidente anunciando el traslado de "un varón de 24 años al 12 de octubre con la mano derecha catastrófica", lo que provoó la alerta y que comenzara a temerse por una posible amputación. "No hay riesgo de amputación, hay falanges rotas, pero no va a hacer falta llegar a eso", el mánager del atleta, Alberto Armas.

Bruno Hortelano ya ha salido de quirófano tras más de dos horas de intervención que auguran un buen pronóstico sobre las lesiones sufridas en la mano. El accidente, que ocurrió a las 06:59, se produjo después de que el conductor perdiera el control de su vehículo e impactara contra la parte central de la vía, según ha señalado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Según las primeras investigaciones, el automóvil en el que viajaba impactó con un camión y acabó volcando tras chocar en la mediana. Los dos ocupantes no quedaron atrapados y salieron conscientes del vehículo. El conductor del vehículo, su primo, resultó ileso en el percance.

Tal y como informa Alberto Armas, representante del deportista, Hortelano se encuentra muy animado tras la limpieza y reconstrucción de las zonas afectadas, concretamente los extensores del segundo al quinto dedo de su mano derecha. No le han podido reconstruir totalmente, sin embargo, el dedo meñique. “Ahora toca ver la evolución y que no se infecte la herida, para que en una segunda intervención pueda recuperar la "sustancia" que recubre la articulación”, afirma Armas en su cuenta de Twitter.

Horas antes, el mánager del atleta también se refirió al accidente a través de las redes sociales. "Bruno Hortelano ha sufrido un accidente de tráfico esta madrugada en Madrid. Esta siendo operado de unas lesiones en su mano derecha", escribió en su cuenta de Twitter (@alberto_armas).