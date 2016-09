La hora de la verdad en La Concha

Sin concesiones y con la consigna de darlo todo desde la primera palada en aguas de la bahía de La Concha. No queda otra, sobre todo para Urdaibai y Hondarribia, los dos grandes favoritos a llevarse la victoria en la madre de todas las regatas, que hoy (12.00) remarán separados. Acostumbrados todo el verano a competir codo con codo por las banderas -solo San Juan ha roto esa bipolaridad en Zierbena-, esta vez no les quedará más remedio que controlarse desde la distancia y esperar que el viento no influya demasiado -la bajamar está prevista para las 13.00 horas-. El pinganillo de los patrones echará humo.

La ‘Bou Bizkaia’, visto como se han desarrollado las últimas regatas ligueras, probablemente hubiera preferido tener de nuevo a la ‘Ama Guadalupekoa’ a su costado, pero el sorteo lo evitó y «lo único que pedimos es que no haya diferencias de tanda a tanda que condicionen el resultado y que sea el trabajo de las tripulaciones el que decida», apuntaron desde la entidad vizcaína. De hecho, cuando los ‘txos’ terminen el calentamiento ya sabrán cuál es el crono a batir en ese primer asalto.

Los fronterizos, que remarán junto a Orio, Kaiku y San Juan, habrán cruzado ya la línea de meta y su registro quedará grabado a fuego en la cuadrilla bermeotarra. Esa primera serie probablemente contará con escaramuzas constantes desde la txanpa inicial, aunque nadie duda de que los hombres que dirige Mikel Orbañanos tienen las de ganar. Sin embargo, San Juan es un bote peleón, con una salida explosiva y que, en caso de aguantar de ‘brankas’, ha demostrado que en ‘popare’ navega muy bien y puede dar mucha guerra. Asimismo, el mejor Orio de la temporada se aferra a La Concha -su segunda casa con un total de 30 victorias- como un clavo ardiendo para tratar de salvar una temporada con muchos claroscuros.

Última toma de contacto

Otro tanto sucede con Kaiku, un bote de enorme calidad que si está centrado -hasta ahora solo ha mostrado su potencial con cuentagotas- puede complicarle la vida a cualquiera. Por contra, al menos a priori, Urdaibai parece que tendrá menos competencia en su tanda, una circunstancia que los hombres que dirige Jon Salsamendi deberán saber gestionar. Zierbena, Tirán y Donostiarra juegan otra Liga y los ‘txos’, salvo sorpresa, deberán medirse en solitario contra el crono.

Para preparar ese y otros aspectos de la regata, la ‘Bou Bizkaia’ entrenó ayer en la había donostiarra, a la misma hora en la que tendrá lugar la regata, por espacio de hora y media, al igual que Kaiku. Ambas cuadrillas se concentraron después en los alrededores de San Sebastián a la espera de que llegue la hora de la verdad en la madre de todas las regatas. La suerte está echada.