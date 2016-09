«Nada de nervios, me sentí muy a gusto y disfruté cada minuto»

Menos de un cuarto de hora sobre el ring necesitó Jon Fernández para llevar a buen puerto su presentación en el boxeo de pago americano. En el transcurso del quinto asalto envió a la lona a Naciff Castillo como colofón a una actuación en la que más allá de dejar claras sus intenciones corroboró que había preparado la pelea con sumo sentido común pese al cambio de rival a casi última hora. La esgrima zurda del mexicano le supuso un buen test, pero el púgil de Etxebarri aprobó cuantas asignaturas incluía el temario en su puesta de largo en Estados Unidos. Satisfizo con sus maneras, inteligencia y sentido en el cuadrilátero a la promotora de Lou DiBella que le ha abierto las puertas del paraíso.

La estrategia era clara. Hizo prevalecer su altura y convirtió sus brazos, las manos rectas que metía, en el peaje para el ‘Chato’ Castillo. «La mayoría de mis rivales son más bajos y eso me permite trabajar desde mi distancia, les freno con esas manos rectas y veo que va creciendo su impotencia y se desesperan», comenta en una conversación con EL CORREO mientras disfruta de las horas de relax previas a su regreso a casa. Ante esta tesitura, el ‘modus operandi’ se suele repetir y en la madrugada del viernes no fue una excepción. «Castillo jugó sus bazas, se aceleró en los primeros cuarenta segundos de cada asalto, pero le quedó claro que soy un boxeador completo y llego a Bilbao con el triunfo y limpio», argumenta en relación a que su rostro no refleja senda alguna de los guantes del mexicano.

Muy concentrado desde que accedió al ring del Foxwoods Resort, ‘Jonfer’ parecía programado. No dejó nada al azar, minimizó las opciones de su rival basándose en saber sacar ventaja con su gran baza, la envergadura. Desde el primer asalto puso a Castillo en su sitio. Sus puños alejaban al de Cozumel del radio de acción en el que podía resultar peligroso. Una barrera que no limitó a la contención. Sus punteos comenzaron a hacer mella en el colorado rostro del mexicano, cuya intranquilidad fue en aumento al saberse atrapado con esa lectura de la situación.

Por ello en cada inicio de los asaltos posteriores buscó alterar el control del vizcaíno basándose en andanadas, ataques más emocionales que eficaces que amagaron la posibilidad de nivelar la contienda. Porque Jon Fernández no se apartó de su guion. Listo para moverse cuando Castillo le incitaba a lidiar en la distancia corta, recuperaba el dominio que le brindaba su esqueleto, los largos brazos que consumían la paciencia de su rival. El norteamericano, lejos de encontrar eco en la tarjeta de los jueces, seguía recibiendo manos que llevaron al árbitro y al médico a interesarse por su situación en un par de ocasiones.

«Debía apretar»

El tercer asalto fue de ‘stand by’, más de lo mismo con lo que el vizcaíno se relamía sabedor de llevar el combate a su terreno. Castillo buscó otra heroicidad sin que ‘Jonfer’ tuviera que sufrir demasiado para limitar su cuerda, retomar el control y dar un paso más. Sucedió cuando se consumía el ‘round’ que el de Euskobox remató ya en modo ganador, combinando series ante un desarbolado Castillo que ni en las cuerdas encontraba refugio para la que le estaba cayendo. Faltaba la guinda y llegó en el quinto. El mexicano apeló a la valentía y sacó todo lo que le quedaba. Pero estaba acabado. El gallo de Etxebarri le había sujetado la diana y no estaba por la labor de ampliar más la experiencia, por muy placentera que le estuviera resultando. Uno-dos de manual y Castillo se vio tumbado. Se rehízo, pero con buen criterio el árbitro detuvo el combate porque la superioridad del boxeador vasco era incontestable.

LAS CLAVES «A Castillo le quedó claro que soy un boxeador completo y llego a Bilbao con el triunfo y limpio» «Primero le cacé con un gancho y después acabé una serie con un uno-dos muy claro»

«Nunca nos planteamos ganar antes del límite o buscar un k.o. en algún momento concreto. Pero es cierto que tal como iba la pelea, al acabar el cuarto asalto me dijeron en la esquina que aunque él era muy duro debía apretar porque le estaba haciendo daño. Eso hice. Primero le cacé con un gancho y después acabé una serie con un uno-dos muy claro. Y después de la cuenta el árbitro hizo bien en parar la pelea». No busquen atisbo de nervios en el comportamiento del púgil de Etxebarri. «Nada de nervios, al contrario, me sentí muy a gusto y disfruté cada minuto. Esa era la sensación constante, de estar disfrutando», comentaba Jon Fernández.

De su sobresaliente presentación bajo el paraguas de Lou DiBella en Estados Unidos se queda con «mi actitud. Estuve muy centrado, con las ideas muy claras. Sabía que Castillo no iba a acabar con mi sueño que es ser campeón del mundo. Aunque tuvimos poco tiempo para preparar su boxeo el trabajo acumulado había supuesto la mejor preparación posible. Además, me gustan los rivales zurdos», casi una herejía para los diestros en el noble arte.

Jon Fernández regresa hoy por la noche a Bilbao y ya tiene su agenda marcada. «El domingo familia y amigos y el lunes al gimnasio, ¿qué te crees?», comenta riéndose. Porque ya se ha puesto en modo Mundial Junior superpluma, el título que disputará el 8 de octubre en La Casilla.