Río da la bienvenida a los Juegos Paralímpicos con un espectáculo sensorial

Los Juegos vuelven a Río. Semanas después de que la ceremonia de clausura diera por terminada la experiencia olímpica, Maracaná volvió a ver cómo el fuego iluminaba de nuevo el cielo brasileño. Ya están aquí otra vez los Juegos. Los Juegos Paralímpicos.

Durante semanas se habló de que peligraba la celebración de las competiciones, pero la aprobación de una nueva partida presupuestaria ponía fin a las sospechas. Habría Juegos, aunque con una serie de recortes que, en principio, no van a afectar a la experiencia de los deportistas. Esa es la promesa del Comité Organizador y quedan 11 días por delante para ver si la cumplen.

En la inauguración no hubo rastro de recortes. Río ofreció un espectáculo de luz y color similar al que se vio en los Olímpicos, prestando especial importancia en esta ocasión a los sentidos y a la forma de vivir de los atletas paralímpicos, dejando de lado el concepto de «superhombres» de otros Juegos.

Las piruetas de Aaron Wheelz, un hombre que nació con la espina bífida y que vio en su silla de ruedas un modo de crear espectáculo, dieron el comienzo al show. Su salto sobre una colchoneta inflable después de bajar una larga rampa se llevó la primera gran ovación de la noche y tras él llegaron fuegos artificiales y bailes que terminaron en una emocionante interpretación a piano del himno brasileño. Ese fue el paso a los atletas, los grandes protagonistas de los Juegos.

El primero en entrar en el estadio, casi a modo de homenaje, fue el nadador sirio Ibrahim Al Hussein, que compite en el equipo de refugiados, como independiente. Tras él, fueron pasando un país tras otro hasta que formaron en el centro del estadio un puzle con la imagen de un corazón que esperaba para latir al ritmo que marcaban las luces.

We are so proud to see the first ever Independent Paralympic Athletes' Team at the #Paralympics! #OpeningCeremony https://t.co/auxVfRnYJy