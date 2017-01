Usain Bolt pierde un oro de Pekín

Bombazo en el mundo del atletismo. El jamaicano Usain Bolt ha perdido oficialmente una de sus medallas de oro olímpicas que logró en elos Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 tras la descalificación del relevo jamaicano, debido al caso de dopaje de uno de sus integrantes, Nesta Carter, que dio positivo por un estimulante. La muestra de Carter arrojó restos de la sustancia prohibida methylhexaneamina, por lo que la Comisión Disciplinaria del COI, formada por Denis Oswald (presidente), Gunilla Lindberg y Ugur Erdener.

En aquella carrera en la que particiapron Nesta Carter, Michael Frater, Usain Bolt y Asafa Powell, el equipo jamaicano baitó el récord del mundo vigente entonces con un tiempo de 37''10. Con la descalificación, la medalla de oro deberá pasar al segundo clasificado, el equipo de Trinidad y Tobago, y la plata a Japón, que entonces quedó tercera. Brasil, que se quedó a las puertas del podio, conseguría la medalla de bronce.

La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) se produce después de que se hayan llevado a cabo los reanálisis de las muestras tomadas a los atletas en los Juegos de Pekín. "Nesta Carter ha cometido una falta contra el código anti dopaje en los Juegos de la XXIX olimpiada de Pekín en 2008, queda descalificado del evento y tiene que entregar la medalla y el diploma obtenido en la prueba de relevos 4X100. El equipo jamaicano queda descalificado de ese relevo y las correspondientes medallas y diplomas tienen que ser retornadas", explica el comunicado del Comité Olímpico Internacional.

Usain Bolt, que construyó gran parte de su leyenda sobre sus tres 'tripletes' de oros (100, 200 y relevo 4x100 metros), en los Juegos de 2008, 2012 y 2016, ve rebajada ahora su cuenta de oros olímpicos de nueve a ocho.

En los últimos meses, Usain Bolt era consciente en los últimos meses de que su cuenta de medallas iba probablemente a bajar por el 'caso Carter'. "No cambiará nada sobre mi legado. Por supuesto, me decepcionará perder esa medalla, pero así es la vida. ¿Qué puedo hacer? No tengo ningún control sobre eso", declaró el atleta jamaicano en la última noche de los Juegos Olímpicos de Rio, en agosto, tras una nueva exhibición. "Estamos en el buen camino contra el dopaje en el atletismo. Confío en la Agencia Mundial Antidopaje y en la Federación Internacional de Atletismo, hacen un buen trabajo", añadió.