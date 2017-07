Iñaki Williams estaba dolido tras la derrota de España en la final del Europeo Sub'21 ante Alemania en Polonia (1-0, gol de Weiser). El jugador del Athletic, que salió en la segunda mitad para intentar revolucionar el choque -algo que no consiguió- aceptó que era un «día duro» y que será «difícil levantar la cabeza» de un equipo mágico, con grandes futbolista, pero que se ha chocado en Cracovia con el muro alemán, y que además se ha quedado con las ganas de dedicar el título a Yeray Álvarez, que abandonó la concentración porque se debe dar sesiones de quimioterapia por el tumor en su testículo derecho.

«Es un día duro, es difícil levantar la cabeza, pero hemos hecho un gran torneo. No ha podido ser y nos vamos tristes. Habrá que volver dentro de dos años», dijo en declaraciones a Cuatro. «Creo que la primera parte nos ha faltado control del juego, no hemos tenido largas posesiones y estaban cómodos. Todos los partidos no puede ser iguales y nos vamos jodidos. Estamos jodidos, estamos tristes, toca ayudar al equipo, ayudarnos unos a otros y seguir con fuerza», aportó.