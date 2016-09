Cierran filas en torno a Diego Costa

A pesar de la brillante victoria de España en Bélgica y del prometedor inicio de la etapa de Julen Lopetegui al frente de la selección absoluta, la resaca de ese choque amistoso viene marcada sobre todo por las polémicas declaraciones de Diego Costa en las que aseguró que recibe más críticas que otros compañeros porque no juega en el Real Madrid, ni en el Barcelona, ni es un futbolistas nacido en España.

Los jugadores internacionales han cerrado filas en torno al ariete hispano-brasileño del Chelsea, destacan sobre todo su gran partido realizado en el estadio Rey Balduino de Bruselas, y aseguran que respetan sus opiniones. Los señalados para dar la cara este viernes ante los medios, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, fueron el azulgrana Jordi Alba y el sevillista Vitolo.

«Las opiniones de mis compañeros y de los medios son respetables, no me parecen ni bien ni mal. Diego sabrá por qué lo dijo. Sabe que los compañeros estamos todos con él porque nos da mucho y trabaja en el campo. Que no metiera gol ante Bélgica es lo de menos porque hizo un gran partido», apuntó este viernes el lateral zurdo del Barcelona.

Cuando se le insistió en si cree que las críticas recibidas por Diego Costa son justas, Alba frunció el ceño, pero se mantuvo firme. "Ya he contestado. Opiniones hay de todo tipo y yo no entró más a valorarlas. A mí también me pueden parecer injustas muchas cosas, pero forman parte del fútbol y hay que aceptarlo. Como mejor se defiende Diego es haciendo un partidazo como el que hizo el jueves y sintiéndose bien consigo mismo", enfatizó Alba.

Vitolo conoce menos al exdelantero del Atlético porque apenas han compartido convocatorias en la selección española, pero también evitó hacerle cualquier reproche por sus polémicas manifestaciones. «He coincidido poco con Diego Costa, pero le veo igual de siempre, alegre y haciendo bromas con los compañeros».