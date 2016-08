Lopetegui considera clave «ordenar el potencial tan grande» que tiene España

Las diferencias de la nueva España de Julen Lopetegui son por ahora pequeñas, pero hay pequeños detalles que se notan incluso a la hora de comparecer ante los medios. En la sala de prensa del estadio Rey Balduino el seleccionador se colocó en el centro, con Sergio Busquets a su izquierda y Sergio Ramos a la diestra. Bromeó en francés con un miembro de la delegación belga que hizo las veces de traductor. Las preguntas, primero, eran para él. «No se trata de tocar una tecla, sino de reconocer el potencial que tenemos y ser capaces de ordenarnos en cómo hacerlo. Estamos en torno una idea y debemos ser capaces de desarrollarla y mejorarla», aclaró cuando le preguntaron por la clave de su equipo.

El vasco insistió en su idea de estas semanas para el grupo, que pasan por «actitud, entusiasmo y emoción» sin mirar al pasado. «Si algo tengo claro es que nosotros tenemos que poner el foco en lo que podemos controlar, la emoción y el entusiasmo que han mostrado trataremos de desarrollarlo en el campo, porque ellos sí tienen ascendencia sobre lo que pasa en el terreno de juego. Y son muy buenos. Lo de fuera, ni podemos ni pretendemos controlarlo», adelantó. «No nos podemos parar en lamentarnos por las cosas, rivales, calendario o poco tiempo para planificar, tenemos los partidos que tenemos. Debemos dar la mejor respuesta posible por nuestra parte en el tiempo de acción que tenemos con los jugadores. Poner el acento en eso», enfatizó.

Eso sí, negó que esa evolución táctica del equipo sea un aspecto diferenciador respecto a la anterior etapa: «Este equipo logró hitos históricos, eso no significa que no haya estado trabajado tácticamente. Vamos a tratar de lo que el equipo debe implementar y mejorar dentro de respetar la esencia de lo que es la condición del jugador español».

El seleccionador sí dejó detalles de algunas cosas que desea mejorar. «Lo que queremos es ser capaces de manejar los partidos según más nos convenga. Está claro por las condiciones innatas del jugador español que donde se siente cómodo el grupo es torno a la pelota. Pero no renunciamos a otras soluciones, mejorar defensivamente o buscar las segundas bolas. Vamos a mejorar como equipo», deseó. Entre ellas, se le cuestionó por la falta de efectividad desde los once metros. «Sí lo vamos a marcar, sí que lo tenemos decidido», explicó con seguridad sobre los posibles lanzadores de los penaltis antes de atender en francés a las respuestas de los medios locales en las que alabó el nivel de los jugadores. «Quién va a lanzar los penaltis es algo que no me preocupa, pero sí tenemos claro quien los tirará», explicó.

Lopetegui quiso lanzar flores a Roberto Martínez. «Es amigo mío y tiene mi admiración, hizo una carrera. Está aquí porque tiene condiciones. Bélgica era número 1 en el ranking FIFA hasta hace poco. El nivel del rival es grandioso. Será un partido precioso con dos grandes equipos en el malogrado Heysel. Le deseo la mejor de las suertes a partir de mañana (por el jueves).... cuando haya terminado el equipo», dijo con una sonrisa en el cara.

Los dos jugadores, con ascendencia en la caseta, escucharon sus respuestas, como en el protocolo que se sigue en la Liga de Campeones. Después, el técnico esperó a que ellos finalizasen su turno ante los medios. Lopetegui quiere demostrar unidad incluso en los pequeños detalles. Después salieron al entrenamiento, donde el técnico siguió los primeros minutos los ejercicios desde el círculo central.