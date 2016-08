Alcácer llega a la selección como nuevo jugador del Barça

El Barça ya tiene el ansiado cuarto delantero que reclamaba Luis Enrique porque la llegada de Paco Alcácer se hará oficial a lo largo del día de hoy. Robert Fernández, secretario técnico del club blaugrana, aseguró el domingo que «es él o nadie». El conjunto catalán abonará 30 millones más cinco en variables por el punta de 23 años, que firmará por cinco temporadas.

La operación no se cerró ayer porque los dos clubes no alcanzaron un acuerdo sobre el otro jugador implicado en el fichaje del valencianista, Munir. No obstante, el hispano-marroquí pasó luego las pruebas médicas con el equipo ché y desbloqueó la situación. El fichaje de Alcácer sirve para cerrar la plantilla del Barça. El internacional, que ha vestido la camiseta del Valencia en 119 ocasiones y ha anotado 43 goles, completará la ofensiva culé junto a Messi, Luis Suárez y Neymar. Además de Arda Turan, quién también puede jugar en el tridente como en este inicio de curso.

La marcha del delantero no ha sentado bien en la afición valencianista, que inició una campaña en Twitter criticando al jugador. Bajo el hastag ‘#PipesPaAlcacer’, los hinchas critican a un jugador que se va para ser un teórico suplente en el Barcelona.

La selección, concentrada

Por otro lado, España jugará el jueves su primer partido tras el cambio de seleccionador ante la Bélgica de Roberto Martínez, que también se estrenará dirigiendo a los ‘diablos rojos’. Un amistoso que debía haberse celebrado en marzo pero que se suspendió con motivo de los atentados de Bruselas.

El segundo encuentro será el próximo lunes ante Liechtenstein en León, en lo que será el primer partido oficial de la ‘era Lopetegui’.