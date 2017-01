El Mundial 2026 tendrá 48 equipos

La FIFA ha decidido por unanimidad que el Mundial de 2026 tenga 48 equipos que estarán divididos en 16 grupos de tres equipos cada uno de los que pasarán los dos mejores, habrá eliminatorias desde dieciséisavos de final y sólo habrá prórroga en las semifinales y en la final.

El Mundial tendrá así 16 equipos de Europa, 8,5 de Asia, 9,5 de África, 6,5 de Sudamérica y Centroamérica, y 1 de Oceanía. El 0,5 equivale a una repesca entre una selección de África, una de Sudamérica, una de Centroamérica y una de Asia para definir 2 plazas.

El torneo se disputará en 12 estadios, tendrá 32 días de competición y se disputarán 80 partidos.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.