Jon Ander Lambea será el míster del Leioa

El Leioa ha anunciado por fin, la identidad del nuevo míster del primer equipo que sustituirá a Igor Gordobil. Se trata de Jon Ander Lambea (Bilbao, agosto de 1973). Jugó en las filas del Bilbao Athletic durante cuatro años y después pasó al primer equipo, en el que militó tres temporadas. Después de abandonar la factoría de Lezama, dio el salto a equipos de segunda División como la U. D. Almería, el C. D. Ourense, C. D. Leganés, la S. D. Eibar o el Zalla U. C, en el que colgó las botas hace once años.

Aunque en Leioa vivirá su primera experiencia como entrenador en categorías profesionales, cuenta con una dilatada experiencia como míster formativo dentro del proyecto del Athletic, una alta capacidad para gestionar grupos y dotes para el trabajo en equipo. Es capaz de «generar conjuntos sólidos y bien estructurados. El suyo es un perfil idóneo para vehicular el fútbol formativo con nuestro primer equipo», destacaron fuentes del club. También se integrará al plantel técnico como nuevo entrenador de porteros Isusko Etxebarria, procedente del Zamudio.

Además, el equipo continúa ‘pescando’ en el caladero vasco a la hora de reforzar su plantilla. El tercer fichaje confirmado es el del defensor Aitor Morcillo Bea, de 22 años, nacido en San Sebastián. Este lateral derecho debutó en la Segunda División B con 19 años defendiendo la camiseta del Real Unión Club, entidad en la que permaneció tres temporadas, periodo en el que disputó un ‘play off’ de ascenso a Segunda.

69 partidos con el River

El pasado verano se hizo con sus servicios el Sestao River Club, del que ha llegado libre a Sarriena. Pese a su juventud, ha acumulado un total de 69 encuentros en la categoría tras estas últimas cuatro temporadas en la misma. Desde el club le dieron la bienvenida a la que «será su casa, esperemos, por mucho tiempo. Confiamos en brindarle la acogida más cálida posible», con el claro objetivo de que «se integre a la mayor brevedad posible en la dinámica del equipo».

Morcillo es la tercera incorporación en las filas azulgranas con la llegada del delantero Lander Yurrebaso, que regresa a Sarriena después de dos temporadas militando en el Barakaldo, y del también atacante Izaro Abella, que llegó el pasado mercado de invierno cedido por el Athletic, entidad de la que se ha desvinculado para fichar por su nuevo club, con el que han renovado Urtzi Iturrioz, Aitor Córdoba, Eneko Undabarrena y Óscar García.