El Amorebieta toma aire a costa del Bilbao Athletic

El Amorebieta está firmando su mejor racha de la temporada justo cuando más lo necesitaba. Hace poco más de un mes pocos apostaban porque los zornotzarras pudieran salvarse. Habían amarrado un único punto en el último mes, y así, el play out estaba cinco y la salvación a unos, a priori, inalcanzables ocho. Cinco jornadas después y a falta de lo que suceda hoy en los enfrentamientos entre Mensajero y Logroñés así como Sanse y Navalcarnero, el conjunto dirigido por Larrazabal ha despertado en puestos de salvación, una situación que no ocupaba desde octubre. Y todo gracias a la sufrida victoria ante el Bilbao Athletic por 2-1, que les hace enlazar su tercer triunfo consecutivo y sumar trece puntos de quince posibles. En el lado opuesto, los cachorros encadenan tres derrotas, por lo que no tampoco tienen la permanencia asegurada.

Mientras tanto, el Gernika y el Zamudio empataron ayer a una diana en la villa foral. El cuadro visitante, que ya no tiene opciones de salvación -restan cinco partidos para acabar la temporada (15 puntos) y están a 16 del play-off por la permanencia-, se adelantó para meter el susto en el cuerpo a los anfitriones. Sin embargo, el conjunto de Jabi Luaces despertó e igualó el encuentro a los 23 minutos. A partir de ahí, ya no se produjeron más goles en Urbieta. Con este punto, los locales dan un paso más hacia su objetivo, la salvación. El próximo jueves visitan al Bilbao Athletic en Lezama (11.30 horas).

Por su parte, el Leioa ya no se parece al que maravilló durante gran parte de la temporada y ayer sumó su cuarta derrota consecutiva frente a un Socuéllamos muy necesitado de puntos para eludir el descenso. Los locales complican sus opciones de mantenerse en puestos de play-off, con un juego desdibujado sin claridad de ideas en ataque.

El que sí puede celebrar algo por todo lo alto este sábado es el Arenas. Los de Getxo le han dado un baño al filial del Real Madrid. Al final 1-3 en el estadio Alfredo Di Stéfano con goles de Dani Lopez, Txopi y Lienhart para los vizcaínos.