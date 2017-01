El sueño del Leioa es real

El Leioa sigue de dulce. Una jornada más, y ya van 23, el conjunto de la Margen Derecha sigue soñando despierto con un ascenso a 2ª División que sería uno de los mayores hitos de la historia del club. Este domingo rendía visita a un necesitadísimo Mensajero, que vaga por la zona baja de la tabla buscando puntos para no ahogarse. El Leioa, a lo suyo, se llevó el gato al agua (1-2).

El partido no pudo empezar mejor, puesto que Xesc adelantó a los visitantes en el 2', nada más arrancar el choque. Los locales no se arrugaron y lograron empatar el duelo en el 24', gracias a un celebrado tanto de Rodríguez. No obstante, los azulgrana no se hundieron con el golpe recibido y siguieron buscando, de forma inteligente, la forma de ponerse por delante en el marcador. Y llegó, porque este equipo está en estado de gracia. Nada más arrancar la segunda mitad García puso de nuevo al Leioa por delante, cerrando un marcador que ya no se volvería a mover.

Ahora, con esta importantísima victoria, el cuadro vizcaíno se afianza en la segunda posición de la tabla liguera, a solo cuatro puntos del líder, el Albacete que juega hoy un complicado choque ante el Real Unión en el Carlos Belmonte.