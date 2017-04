Gameiro hace el tercero del Atlético

Rotar o no rotar. Esa es la cuestión para Diego Pablo Simeone en el partido ante Las Palmas. El entrenador del Atlético se ve en la encrucijada de seguir fiel a su filosofía del ‘partido a partido’ o pensar en el encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Real Madrid. El pinchazo ante el Villarreal en el Vicente Calderón ha dejado a los rojiblancos sin margen de error en la Liga en su lucha con el Sevilla por la tercera plaza, lo que hace que el duelo ante el equipo insular se antoje la primera final de las seis –pueden ser siete- que le quedan hasta el final de temporada. "Sólo pienso en lo que puede ser mejor para resolver el partido de mañana". "Lo emocional y lo que te pase por la cabeza vale más que lo que tengas en las piernas", señalaba sobre el posible cansancio de sus jugadores. "El trabajo lo tienes, el compromiso está y lo que te estás jugando es muy importante", recordaba.

Los que seguro que no estarán ante Las Palmas serán Godín, sancionado, y Carrasco, con un esguince de clavícula. Lucas y Gaitán son los que cuentan con más papeletas para ocupar las dos plazas, pero pueden no ser los únicos que tengan la opción de entrar en el once titular con la mente puesta en el Real Madrid. La otra duda es quién acompañará a Antoine Griezmann en la punta de ataque, un nombre que saldrá entre "entre Gameiro, Fernando y Angel (Correa)", avisaba el argentino que decidirá "pensando en lo que le pueda hacer más daño al rival". A pesar de las bajas con las que viaja a Las Palmas y del partido tan importante que hay el martes, Simeone insiste en que "buscaremos lo mejor para buscar resolver el primer partido que tenemos delante" y avisa que el rival será "complicado y difícil porque en su casa juega bien al fútbol, tiene una dinámica ofensiva con mucha movilidad y mucha gente llegando de segunda línea". Y sobre el posible cansancio de sus jugadores en este tramo final por no haber podido rotar todo lo que le hubiera gustado por culpa de la lesiones es claro: "Lo emocional y lo que te pase por la cabeza vale más que lo que tengas en las piernas".

Además, Simeone recordaba que el equipo insular jugará con muchos jugadores diferentes a los que cayeron derrotados ante el Leganés el miércoles. "No jugaron muchos de los que estarán mañana y estarán frescos y la mejor versión de Las Palmas la dieron con ellos en el campo", señalaba el técnico argentino que no cree que vaya a ser un partido similar al que se vivió en la Copa del Rey entre los mismos rivales hace ya unos meses. "A finales de diciembre el equipo había crecido y en el 2017 ha tenido más regularidad en los resultados, pero ahora tenemos cinco bajas y es más difícil de generar la situación que vivimos en la Liga". "Llevaremos el partido a la situación en la que nos sentimos más cómodos y deberemos empezar fuerte el partido", finalizó.

Sin nada en juego, pero con mucha tensión acumulada en el ambiente por los últimos resultados y la incertidumbre de su futuro, Quique Setién, técnico de Las Palmas, prefiere centrarse en ganar al Atlético "a pesar que nosotros no estamos pasando por nuestro mejor momento", señalaba. "Ganarles es un estímulo que nos puede ayudar a olvidar lo que estamos viviendo y espero que seamos capaces de hacer un buen partido para conseguir un buen resultado", reconoció. Con la intención de limpiar la imagen tras la contundente derrota ante el Leganés (3-0) y con la baja de Livaja, que por sanción no volverá a jugar esta temporada- Quique Setién tiene las dudas de Vicente, Boateng y Viera. En la portería queda por saber si Setién mantendrá Javi Varas, a pesar de su grave error en el partido de Butarque, o apostará por Lizoain, como había hecho en los últimos partidos anteriores al del Leganés.