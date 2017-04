Álex Aranzábal (Eibar, 42 años) rompe su silencio diez meses después de abandonar la presidencia del Eibar. Hoy vivirá su primer derbi ante el Athletic en Ipurua desde su localidad en la tribuna central.

– ¿Por qué ha estado diez meses callado?

– Cuando se ha ocupado un cargo de responsabilidad es importante tener sentido institucional. Los expresidentes también somos parte del club. Me pareció que lo mejor para quienes están era que me mantuviese discretamente durante estos meses.

– ¿El "modelo Eibar" sigue vigente?

– Es algo que hay que ir alimentando. En su día se consiguió que el club fuera reconocido en todo el mundo por sus logros deportivos, pero también por su gestión institucional.

– ¿Dónde nace la expresión "modelo Eibar"?

– En aquellos tiempos de la ampliación de capital (2014) tuvimos que recurrir a la captación internacional de dinero. Necesitábamos una marca por la que la gente comprendiese inmediatamente que el Eibar era diferente. Fueron el "modelo Eibar" y "Otro fútbol es posible". Todo eso nos permitió que personas de 69 países invirtieran en el Eiba y que fuera conocido en los cinco continentes.

– ¿Qué es lo que más satisfecho le deja de su presidencia?

– Trabajamos en equipo. Cogimos el club en Segunda B y las cámaras no se fijaban en nosotros, pero logramos cosas como conseguir medio millón de euros de ayudas institucionales para el césped o hacer planes estratégicos nada más descender a Segunda B. Fueron los comienzos, sin mucho brillo. Hubo momentos clave, como la ampliación de capital, en la que hicimos que el Eibar pasara de marca local a global. Creamos un relato en el que gente de todo el mundo se enamoró del Eibar. La gestión del descenso administrativo del Elche fue un episodio muy delicado. Nos presentamos como parte en el proceso. La apuesta por la remodelación de Ipurua... Lo que hoy es el club se ha ido gestando en los años más duros y difíciles. No teníamos recursos, debíamos tirar de imaginación y hacíamos cosas que otros clubes no hacían.

– Mendilibar dijo al renovar que no tenía más ofertas. ¿Le extraña?

– La apuesta por él es uno de los momentos claves. Los resultados están ahí.

– Hubo consejeros que querían que siguiera Gaizka Garitano

– Hubo una división importante y nosotros hicimos una apuesta clara por Mendilibar.

– ¿A qué se dedica fuera del Eibar?

– A ayudar a clubes de fútbol y organizaciones empresariales deportivas.

– ¿A cuáles?

– Por confidencialidad, no puedo dar nombres. Son de España, Estados Unidos y México. Hago un diagnóstico de su situación y les ayudo a transformarse y crecer.

– ¿No le ha tentado presentarse a las elecciones del Eibar?

– Hay quien me lo ha pedido, pero estoy centrado en la consultoría y en mi empresa familiar de rifles y escopetas, AYA. Sigo siendo parte del Eibar y allá donde voy sigo vendiendo la "marca Eibar".

LAS CLAVES Su salida «Se produjo por cansancio, porque había terminado un ciclo y por diferencias en el consejo» Aspirante a la Liga Profesional «La gestión del fútbol español vive divorciada del hincha. El derbi de Ipurua es a la peor hora posible para los aficionados»

– ¿A quién votará?

– Lo tengo decidido, pero por prudencia institucional no lo revelaré.

– Usted y el consejo hablaron de que se fue porque, en su caso, creía que su etapa había finalizado. Pero un consejero, Jon Ander Ulacia, dijo en la junta de accionistas que perdió la confianza del consejo. ¿Qué fue lo que ocurrió?

– Dije que me fui por agotamiento y lo mantengo, aunque habría que matizar qué es agotamiento. Un presidente debe ser extremadamente cuidadoso para que la imagen del club se vea preservada. Me agoté porque fueron once años de entrega total y absoluta. Trabajamos al límite y terminé agotado, pero también había una división en el consejo. Dos filosofías.

– ¿Qué les separaba?

– Arrastrábamos desavenencias en los grandes proyectos. El caso de Mendilibar fue el último. El desarrollo de la ampliación de capital produjo diferencias. Unos lo veíamos como una oportunidad para crecer e internacionalizarnos y otros no pensaban lo mismo. Lo mismo sucedió con el desarrollo de las obras de Ipurua. Algunos preferían gradas provisionales de mecanotubo. También hubo discrepancias con la profesionalización del club, en la que algunos consejeros no creían. Fueron las tres cosas: cansancio, sensación de que había terminado un ciclo y las diferencias.

Contratos y auditoría

– ¿Qué le parece que consejeros y familiares de consejeros hayan firmado contratos con el Eibar?

– No me corresponde valorarlo. En caso de que existan, debería hacerse público. En general me parece que es un tema en el que hay que ser muy cuidadoso en todas las organizaciones.

– El consejo dijo que una auditoría había detectado irregularidades en gastos de un exmiembro. ¿Se da por aludido?

– Tengo la conciencia muy tranquila. Las cuentas del club de mis once años de gestión pasaron por un auditor independiente y fueron firmadas por todos los miembros del consejo. No tengo más que decir.

– Luchó contra Javier Tebas por la presidencia de la Liga, pero se retiró. ¿Lo hizo por falta de apoyos?

–Había un clamor en favor del cambio. Una corriente quiere cambiar las cosas. En España, la gestión del fútbol vive divorciada de la afición. El último ejemplo es colocar este derbi tan esperado entre Eibar y Athletic en el peor horario posible para los aficionados y los hosteleros. Hay una conflictividad entre la Liga y la Federación. Una cosa es innegable, el liderazgo deportivo de la Liga no se traduce en el liderazgo de gestión. Somos líderes deportivos, pero en ingresos estamos lejos de Inglaterra o Alemania.

– ¿Cuántos avales de clubes tenía?

– Al final decidimos no presentarnos, pero hubo un momento en el que hablamos con 17 o 18 que estaban con nuestra postura. Por cómo se convocaron las elecciones no pudo ser, aunque insisto en que el fútbol necesita un cambio.

– ¿Le decepcionó que el Eibar no le avalara?

– No sé si debo valorar esa decisión. El Eibar ha sido y es mi vida. Si fuera presidente de la Liga, tendría muy presente al club. Para el fútbol vasco sería bueno que hubiera un presidente también vasco.