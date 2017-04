Ramos: «Piqué siempre habla de los árbitros y al final se ha llevado el gato al agua»

Las vueltas que da la vida. Apenas un mes después de sofocar con sorna las declaraciones de Gerard Piqué sobre los árbitros tras el Francia-España, Sergio Ramos y el catalán han intercambiado los papeles de la película. Y esta vez no parece «parte del show», como aseguró entonces el '3' azulgrana.

El capitán del Real Madrid vio la cartulina roja en el minuto 77 del encuentro ante el Barcelona, tras una entrada con los dos pies por delante a los tobillos de Leo Messi. Hernández Hernández decidió expulsar al central blanco, en una decisión que Ramos no aceptó de buen grado, siendo generosos.

Ramos gesticula hacia Piqué. / Movistar Partidazo

El de Camas se dirigió en primera instancia a Gerard Piqué, aplaudiéndole, y haciéndole claros gestos con la mano invitándole a hablar -de los árbitros se presupone-, para terminar señalando al palco una vez se dirigía al tunel de vestuarios. Una clara referencia a las acusaciones del central del Barcelona: «En el palco del Bernabéu se mueven los hilos de este país».

«Se arrepentirá cuando llegue a casa»

Gerard Piqué no se hizo esperar, y al término del partido compareció en la televisión oficial del Barcelona para responder a Sergio Ramos. «Cuando llegue a casa se va a arrepentir. Es una roja muy clara, con los dos pies por delante sin tocar el balón. Messi se iba solo. Aquí están acostumbrados a unos arbitrajes muy permisivos», aseguró.

El director deportivo del Barcelona, Robert Fernández, apostó porque Comité de Competición «debería tomar nota del aplauso de Ramos». ¿Como Neymar? «Es muy parecida. Vamos a esperar». En la redacción del acta Hernández Hernández no incluyó nada en otras incidencias, por lo que no se espera ninguna sanción al central por ello.

Luego, en las redes sociales, mandó un mensaje con una foto de Messi celebrando el gol del minuto 92 pensando más en su afición: «Feliz Sant Jordi! Una rosa, una camiseta (en relación a la que Messi enseñaba en la foto que colgó), 2-3 y para casa».

Feliç Sant Jordi! Una, una camiseta, 2-3 i cap a casa. pic.twitter.com/tCYdy80F7g — Gerard Piqué (@3gerardpique) 23 de abril de 2017

Compareció después Sergio Ramos para responder a Piqué y negar que hubiese aplaudido al árbitro. «Para mí la roja es excesiva, ha condicionado los últimos minutos. Admito que he llegado tarde, pero en ningún momento voy a hacer daño, Messi salta y ni lo toco», aseguró. «Los medios de su casa (Cataluña) dirán lo que quieran, no me dirijo al árbitro porque es una decisión tomada y no hay nada que hacer», reiteró el capitán del Real Madrid.

Ramos continuó respondiendo al central del Barcelona, en relación a los favores arbitrales: «Piqué siempre habla de los árbitros y al final con tanta queja y tanto tweet se ha llevado el gato al agua. Dice que los árbitros son permisivos, quizás como Aytekin ante el PSG». Respecto a su relación con el '3' azulgrana, niega que esté rota: «No me llevo mal con Piqué, el defiende lo suyo y yo lo mío, y cuando nos toque defender algo juntos lo haremos. Obviamente, después de un clásico, no le voy a dar un abrazo».

«Estamos dolidos»

Respecto al partido del Real Madrid, Sergio Ramos mostró su malestar con el devenir final: «Estamos dolidos porque queríamos brindar una victoria y dar un golpe en la Liga. Hay que saber manejar el marcador, a la hora de ir a por un balón, en el juego... Son detalles que pueden marcar la diferencia y hoy debimos saber manejarlo después de haber hecho lo más difícil. El que se baje del barco que no quiera venir a celebrar después».

En relación a la influencia de esta derrota para el resultado de la Liga, el de Camas no cree que vaya a ser un punto de inflexión: «No va a cambiar nada. No hay favorito, pero dependemos de nosotros mismos. Tenemos cinco o seis finales y hay que ganarlas todas. Seguimos dependiendo de nosotros mismos».