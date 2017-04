En directo, desde el Estadio de Gran Canaria

Las Palmas y Alavés, instalados en la zona media de la clasificación de LaLiga Santander y sin presión, disputarán un partido en el que los locales intentarán volver a demostrar su fortaleza en casa, esta vez ante el flamante finalista de la Copa del Rey y séptimo mejor visitante.

El equipo grancanario tiene como único aliciente el conseguir que su permanencia virtual sea también matemática, algo que podría lograr incluso antes de saltar mañana al césped, si es que el Sporting de Gijón pierde este sábado en su visita al colista Osasuna.

Para los de Quique Setién la temporada se ha hecho demasiado larga, sobre todo tras el anuncio del técnico cántabro de no continuar en el banquillo insular la próxima campaña.

Sus malos resultados fuera de la isla contrastan con las prestaciones que ofrece la Unión Deportiva ante sus aficionados, a los que intentará obsequiar este domingo con una nueva victoria, que sería la décima en casa.

Setién recupera a Kevin-Prince Boateng, máximo goleador del equipo, y a Jesé Rodríguez, ausentes ambos en el descalabro de la semana anterior en San Mamés (5-1), el primero por sanción y el segundo debido a problemas estomacales.

Sin embargo, no han entrado en la lista de convocados Vicente Gómez y Jonathan Viera, otras dos piezas básicas en el once amarillo, ya que no se han ejercitado con regularidad esta semana debido a diferentes problemas musculares que arrastran desde el citado partido ante el Athletic, y el entrenador ha preferido no arriesgar, teniendo en cuenta que la próxima semana habrá dos nuevos partidos, en Leganés, y ante el Atlético de Madrid en casa.

Por su parte, el Deportivo Alavés visitará un estadio donde sólo han vencido dos equipos en liga hasta la fecha (Sevilla y Real Sociedad).

Para este encuentro, Mauricio Pellegrino recupera al marroquí Zou Feddal y al canario Édgar Méndez, sancionados la pasada jornada, mientras que mantiene la duda del defensa malagueño Alexis Ruano.

Del mismo modo, Rubén Sobrino regresa a una convocatoria después de dos meses lesionado con una rotura de fibras, de la que se resintió en la recta final de su recuperación.

El Alavés afronta este choque con la vista puesta en la final de la Copa del Rey, pero con la intención de seguir compitiendo cada jornada para llegar en el mejor momento posible a esa cita histórica.

Mauricio Pellegrino, que no tendrá jugadores de baja por sanción, podría apostar por un once diferente al que venció en Mendizorroza al Villarreal la pasada jornada.

Con Fernando Pacheco en la portería, la línea defensiva podría ser la misma, aunque parece que Rodrigo Ely y Zou Feddal se disputarán un puesto en el eje de la zaga.

El centro de campo volverá a estar ocupado por Marcos Llorente, Manu García y Víctor Camarasa, mientras Méndez podría regresar a la banda derecha en lugar de Gaizka Toquero.

Ibai Gómez por la izquierda y Deyverson en punta de ataque, podrían repetir respecto a la última jornada.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz)

Estadio: Estadio de Gran Canaria.

Hora: 18.30.