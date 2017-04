Bale apura para el clásico

Ausente el martes en el Bernabéu en la vuelta de cuartos de la Champions a causa de una nueva lesión en el sóleo derecho, Gareth Bale regresó este jueves al trabajo de grupo con el Real Madrid y, si no surge ningún contratiempo, estará el domingo en el clásico contra el Barça. El regreso del extremo galés a la titularidad supondría dejar fuera del once a Isco, que tras su exhibición en El Molinón y, beneficiado por la baja de Bale, formó parte del equipo titular el martes frente al Bayern, con cambio de sistema de Zinedine Zidane para defender el 1-2 de Múnich.

Aunque Bale no está en forma y atraviesa peor momento que Isco, Marco Asensio y Lucas Vázquez, el galés apura las horas para jugar el clásico y ser de nuevo alineado junto a Benzema y Cristiano Ronaldo, lo que supondría recuperar a la BBC en ataque y romper el supuesto equilibrio que se le reclama al Real Madrid en los partidos trascendentales y contra rivales de gran potencial ofensivo, como fue el Bayern y será el Barça en el Bernabéu. Con Bale, Zidane recuperaría el discutido 4-3-3, cuando ante los alemanes el técnico francés modificó el dibujo a 4-4-2 en rombo, con Isco en el vértice, y en la segunda parte, ante el vendaval del Bayern, se vio obligado a reforzar el centro del campo con Asensio y Lucas Vázquez.

Bale tuvo que retirarse a los 59 minutos del partido de ida de cuartos en el Allianz Arena con molestias en su pierna derecha y once días después tiene serias opciones de enfrentarse al Barcelona. «Yo espero que pueda estar con nosotros en el clásico, pero no lo aseguro. No puedo decir más, porque es el día a día el que dirá si está listo», reconoció Zidane la víspera de recibir al Bayern.

«Gareth ha trabajado muchísimo para volver con el equipo y después de tres meses de baja estaba muy ilusionado, pero tiene alguna molestia que le impide estar bien. Espero que en pocos días esté con nosotros. Contra el Bayern no va a estar porque no queremos arriesgar, pero se merece estar con nosotros este fin de temporada», subrayó Zidane el pasado lunes, cuando al no disponer de la BBC, aunque no quisiese desvelar entonces quién sustituiría al galés en el once, ya dejó entrever un cambio de sistema en la vuelta del cruce frente al Bayern.

Con la única duda de Bale, el resto del equipo titular del Madrid en el clásico sería el mismo que salió frente a los germanos, es decir, con Keylor Navas en portería, Carvajal, Nacho, Sergio Ramos y Marcelo en defensa, Modric, Casemiro y Kroos en el medio campo y Cristiano Ronaldo y Benzema en punta.