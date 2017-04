En directo, desde el Santiago Bernabéu

«Ninguno es favorito. Es otro partido que el de la ida. Cada partido tiene su historia. Ellos están bien». Lo dice Zinedine Zidane, pero sus palabras las podría firmar perfectamente Diego Pablo Simeone. El equipo local es líder pero se mide a un Atlético que lleva tres campañas sin caer en Chamartín y está en un gran momento en 2017 (cinco victorias consecutivas ante el Valencia. Granada, Sevilla, Málaga y Real Sociedad). «Sus números son extraordinarios. Ha ganado la 'Champions', la Copa del Mundo, sigue primero durante toda la temporada y está claro que está camino a ganar la Liga. Quedan cada vez menos jornadas, están muy centrados en eso, se los ve de esa manera, y los números extraordinarios que tiene hablan por sí solos», resaltó Simeone antes de enfrentarse a los vecinos capitalinos.

Nadie cree que este duelo será igual que el del Calderón (0-3 con hat-trick de Cristiano) y quizá esa sea la única certeza. Y es que el entrenador local sorprendió a todos cuando dejó en el aire su continuidad ante los medios y dijo que «para nada» está seguro de seguir en el cargo. «No estoy preparando nada. Lo que hago es lo que me queda de temporada. Conozco este club, sé lo que es entrenar al Real Madrid, para lo bueno y lo malo. Estoy preparado para todo. Sólo hablo del partido siguiente. Será así hasta mi último día aquí como entrenador». Quizá haber sido asistente de Carlo Ancelotti, despedido después de haber logrado cuatro títulos (Champions, Copa, Supercopa de Europa y Mundialito) en sus primeros 18 meses, sabe que no ganar nada podría ser considerado «fracaso» terminar con él fuera del club en caso de no ganar la Liga. «Siempre soy positivo, pase lo que pase en la vida. Tengo la suerte de estar aquí, de hacer lo que me gusta y aprovecho cada día. Soy positivo hasta final de temporada».

Pese a la inminente eliminatoria europea ante el Bayern, parece Zizou estar decidido a repetir el once que le hizo ganar la 'undécima' ante su rival, una vez que la baja de Varane parece haberle resuelto la duda en el centro de la zaga. Será clave la ayuda defensiva de la BBC para dar equilibrio al Real Madrid con un 4-3-3, ante un Atlético que exigirá regresar al tridente ofensivo con rápidas transiciones. «Todos hablan de este equipo por su defensa. Sí, defiende bien pero no sólo tiene eso. En los últimos años, creo que ha mejorado mucho en el juego. Defienden y atacan. Saben jugar al fútbol. Vamos a intentar molestar al rival. De cómo van a jugar no lo sé. Lo que me interesa es nosotros. No va a ser fácil. Nos esperamos un partido donde vamos a tener que sufrir y ya está. No va a cambiar mucho y más en un partido así. Sabemos cómo va a ser el partido», recuerda el francés sobre un Atlético que en 2017 ha recuperado la fortaleza defensiva (un gol en seis partidos) y encontrando, a veces con dificultades, el acierto anotador: 41.

Tres victorias consecutivas atléticas

Simeone, por su parte, reconoció sentir «dolor» por lo sucedido ante los blancos en Lisboa y San Siro cada vez que escucha el himno de la Liga de Campeones, por lo que apenas quiere reparar en que esté viviendo la mejor racha histórica en el Bernabéu en Liga (tres triunfos consecutivos por 0-1 en 2013-14, por 1-2 en 2014-15 y por 0-1 en la 15-16 ya son Zizou en el banquillo). Las lesiones (sobre todo la de Gameiro por una tendinitis en el aductor izquierdo) le han dejado claro a Cholo un once tipo que parece repetirá en el Bernabéu, con Torres acompañando a Griezmann, que lleva siete tantos y tres asistencias en los últimos diez partidos. Carrasco, que parece volver a ser igual de desequilibrante que en Milán, completará el centro del campo junto a Gabi, Saúl y Koke. Atrás repetirán Juanfran, Savic, Godín y Filipe escoltando a Oblak.

Cholo adelantó qué tipo de partido espera. «Uno en el que el rival que salga muy fuerte, con una presión muy alta seguramente en el arranque. Con mucha velocidad, como lo suelen hacer los 20, 25 minutos, con Bale, Ronaldo, el juego entre líneas de Benzema, casi seguro que jugará Isco en la mitad de cancha, tendrá mucho más posesión si no juega Casemiro... Nosotros llevar el partido muy rápidamente al lugar donde nos sintamos más cómodos y nos podamos sentir más importantes para responder a esa intención que va a tener seguro el rival en el inicio del partido», vaticinó el argentino, que evitó hablar del duelo europeo con el Leicester.

El Bernabéu, que se llenará por primera vez esta temporada en un partido de LaLiga Santander, servirá para promocionar a Madrid como «capital de paz». Antes del inicio del partido se desplegará la pancarta «Madrid, capital de paz» con el subtítulo «El deporte, libre de violencias». Entre la representación internacional, estarán los alcaldes de Bruselas, París, Roma y Montreal además de la presidenta del Consejo Municipal de Nueva York.