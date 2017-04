Zidane pone en duda su futuro en el cargo

Sorpresa. Zinedine Zidane sorprendió ante los medios de comunicación en la previa del derbi del Real Madrid ya que tras loar a Isco, apagar el incendio de James, dejó abierto su futuro en el banquillo del Madrid. Negó que su continuidad dependa de ganar Liga y Champions y dijo que "para nada" está seguro de seguir en el cargo. “No, para nada. No estoy preparando nada. Lo que hago es lo que me queda de temporada. Yo conozco este club, sé lo que es entrenar al Real Madrid, para lo bueno y lo malo. Estoy preparado para todo. Sólo hablo del partido siguiente. Será así hasta mi último día aquí como entrenador”.

Quizá haber sido asistente de Carlo Ancelotti, despedido después de haber logrado cuatro títulos (Champions, Copa, Supercopa de Europa y Mundialito) en sus primeros 18 meses, sabe que no ganar nada podría ser considerado "fracaso" terminar con él fuera del club en caso de no ganar la Liga. “No lo sé, nosotros lo vamos a intentar. Estamos aquí para eso. ¿Fracaso? Cada uno opinará, nosotros queremos hacer las cosas bien. Nos lo vamos a jugar todo al final, lo que hemos hecho hasta ahora no significa nada. La Liga está en juego y la Champions también", recordó.

No lo dijo transmitiendo negatividad ya que explicó sus sensaciones para final de temporada: “Yo siempre soy positivo, pase lo que pase en la vida. Tenga la suerte de estar aquí, de hacer lo que me gusta y aprovecho cada día. Soy positivo hasta final de temporada”, recordó.

La BBC y la titularidad

El francés quiso recordar que todos quieren ser titulares pero que sólo unos pocos son fijos en todos los partidos. “Vamos a tener nueve partidos. Para mí son todos importantes. Luego no es sólo la BBC. También ellos saben que somos un grupo, una plantilla importante y que todos somos importantes. Lo que estamos haciendo toda la semana, como lo estamos haciendo, a la hora de elegir es complicado. Para mí son todos importantes y esto hasta el final de esta temporada va a ser así. Luego lo que va a pasar no lo sé…”.

rival complicado "Ninguno es favorito, ellos están bien y no me espero para nada el partido de ida" No cree que el Madrid sea favorito en este duelo por lo que pasó en el Calderón (0-3): "Ninguno es favorito. Hay tres puntos en juego y vamos a ver lo que va a pasar. Es otro partido que el de la ida. Cada partido tiene su historia. Ellos están bien y no me espero para nada el partido de ida. No va a ser un partido fácil". Quiso destacar las virtudes del Atlético, que van más allá de su capacidad defensiva: “Todos hablan de este equipo por su defensa. Sí, defiende bien pero no sólo tiene eso. En los últimos años, creo que ha mejorado mucho en el juego. Defienden y atacan. Saben jugar al fútbol. Vamos a intentar molestar al rival. De cómo van a jugar no lo sé. Lo que me interesa es nosotros. No va a ser fácil. Nos esperamos un partido donde vamos a tener que sufrir y ya está. No va a cambiar mucho y más en un partido así. Sabemos cómo va a ser el partido”.

En esa idea apuntó, cuándo se le preguntó cuando podrá ser titular Morata en los partidos importantes, “¿Cuáles son? "Todos son partidos importantes, ante el Leganés era un partido importante, jugó, marcó y ganamos”.

No se muestra inflexible sobre la BBC, pero cree que llega bien al final de temporada. “La idea es esto, llegar al final de temporada llegar a tope físicamente. La idea, cuando no juega Cristiano o Gareth Bale, es que tenemos muchos partidos. Y que los demás sé lo que pueden aportar. Cada partido tiene su historia y esto lo sabemos. Vamos partido a partido y espero que físicamente vamos a terminar la temporada como lo estamos haciendo en cada entrenamiento”, dijo antes de hablar de los descansos de Cristiano en las rotaciones: “No hay plan.Hablamos con él, lo decidimos y ya está. Igual que con el resto. Es importante que el jugador sienta lo que estamos haciendo, son inteligentes, saben mi idea y vamos todos juntos hasta el final”.

Cierra filas con Isco y James

Zidane aprovechó para recordar que Cristiano, "como todos, en los partidos importantes siempre está ahí. No sé si es por su ambición de siempre para jugar bien, entrena fenomenal y está listo para la recta final. Cada partido que juega quiere meter gol y ser el jugador importante en todos los partidos, no solo los importantes. Eso es muy positivo para él, porque es su motor, y para el equipo. Esa energía para los demás también es importante".

El francés sabe por ello de la importancia "fundamental" puede tener la afición en el derbi, que en las tres últimas campañas se le ha atragantado al equipo blanco en Liga como local, y por eso espera un Bernabéu que "va a estar con nosotros más que nunca. Ellos van a jugar el partido también. Es importante para nosotros y más en esta recta final”.

Luego habló de otros nombres propios y reconoció que volvería a sustituir a James aunque no le gustase. “Claro. No es un lío, son cosas de entrenador y jugador y va a pasar siempre. ¿Tú qué piensas? James y yo tenemos el mismo interés. Se quedó ahí y ya está. Ahora sólo pensamos en el partido de mañana y ya está”. Además explicó que “no hay polémica" con Isco. "Está aquí, está encantado. Sabemos que todo eso es parte del fútbol, pero a nosotros nos interesa sólo el campo”, apuntó antes de reconocer que el malagueño diga que no va al Barcelona le deja más tranquilo.