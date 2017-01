Setién: «Araujo ya tenía este problema cuando metía goles... Ahí todos le querían»

El tema 'Araujo' sigue dando mucho que hablar. El entrenador del Las Palmas, Quique Setién, se reunió esta mañana durante una hora con la plantilla canaria para tratar unos temas espinosos que están afectando al ambiente del vestuario. Después, ante los medios, como suele ser característico en él, el entrenador fue claro respecto al delantero argentino: «Necesita dar un cambio y un giro a su vida. Creo que aquí, de momento, no lo puede hacer». Según fuentes cercanas al club, parece que el futbolista está buscando un cambio de aires desde hace tiempo. Setién apoya esta decisión: «Lo mejor es encontrar un equipo donde él pueda demostrar de verdad las condiciones que tiene», afirmó.

«No me centraría en crucificarle, es lo que tenemos. Cuando metía los goles y le aplaudíamos también era esto y todos los sabíais y no íbais a Barranco Seco. Esto también pasaba y no os vi allí, esto es de hace mucho tiempo. Todos seguro que somos un poco culpables y no podemos eludir la responsabilidad que tenemos», valoró el exjugador cántabro en un tono amargo y serio. No es para menos, dada la juventud del futbolista y la gravedad del problema. El 'Chino' fue uno de los jugadores más importantes en el ascenso a la Liga del Las Palmas en 2015.

Una situación complicada

También quiso añadir que «es una situación desagradable, evidentemente. Es un jugador que ha sido muy importante en este club y en este equipo... Pero ya somos mayorcitos para saber que los actos tienen unas consecuencias». Araujo no ha sido incluido en la lista de convocados del técnico amarillo para el encuentro de mañana ante el Deportivo de La Coruña. Los dos episodios de indisciplina que ha protagonizado en los últimos meses, relacionados con el alcohol, han sido la gota que ha colmado el vaso.

El atacante latinoamericano, joya de la cantera de Boca Juniors, era una de las más firmes promesas del fútbol argentino hasta hace bien poco; de hecho, el FC Barcelona le fichó en 2013 por unos informes de los ojeadores que le ponían por las nubes. Hoy por hoy, si no consigue superar su problema con la bebida, su caso se sumará al de otros deportistas que cayeron en las garras de las drogas y la oscuridad de las adicciones.