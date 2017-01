En directo, desde el Estadio de la Cerámica

Tras sus derrotas en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey en el primer partido de 2017, Villarreal y Barça, cuarto y segundo de la Liga antes de comenzar estar 17ª jornada, se enfrentan en El Madrigal. El equipo azulgrana, que perdió 2-1 en Bilbao el jueves, tendrá un día menos de descanso que el amarillo, que cayó 3-1 en San Sebastián el miércoles. Curiosamente, las dos escuadras acabaron 2016 con muy buenas sensaciones, pero las vacaciones navideñas cortaron sus dinámicas positivas.

El Barça se juega más al no poder fallar otra vez en una Liga en la que el Real Madrid amenaza ya con escaparse, un motivo por el que Luis Enrique no podrá hacer demasiadas rotaciones después del desgaste copero en San Mamés. Necesita a los mejores en un partido trascendental. Quizás entren Mascherano y Denis Suárez, en su primer enfrentamiento contra su ex equipo, en el lugar de Umtiti y Rakitic por oxigenar un poco al equipo, pero el tridente formado por Neymar, Luis Suárez y Messi es seguro.

El equipo azulgrana suele pasarlo mal en El Madrigal, que lucirá un nuevo nombre con motivos económicos, posiblemente Estadio de la Cerámica-Endesa, aunque casi siempre acaba puntuando: ha ganado seis partidos y conseguido tres empates en sus últimas nueve visitas entre Liga y Copa. Su última derrota fue en la temporada 2007-08, cuando el equipo entonces entrenado por Frank Rijkaard cayó por 3-1. Eso sí, el 2-2 del pasado curso le supo a derrota a un Barça que ganaba 0-2 y que comenzó a complicarse la Liga.

El Villarreal, muy fuerte en casa (seis victorias, un empate y una derrota), tiene las bajas de Roberto Soldado y Denis Cheryshev. Sí recupera a Bruno Soriano y Víctor Ruiz, aunque el primero, como Pato, estará entre algodones hasta el inicio del partido. «Es importante que tengamos en la cabeza la portería contraria. Se puede empatar a cero, pero lo normal es que haya gol. Hay que defender lo mayor posible, pero mirando la portería rival. Estamos capacitados para marcar gol y la idea es ganar"» explicó Fran Escribá, que no garantizó una presión tal alta como la del Athletic en la Copa: «Vi el partido de Copa. En San Mamés se suele sufrir y el Athletic hizo cosas muy bien, sobre todo en la primera parte. El Barcelona toma sus riesgos, pero te puede pillar muy abierto. Habrá que estar muy juntos, dejando poco espacio entre líneas. La teoría la sabemos, pero a veces no es fácil de aplicar sobre el campo. La dificultad es máxima, pero creo que podemos hacerles daño».

Luis Enrique tiene la baja del portero Cillessen y descartará este domingo por la mañana a tres jugadores. En la previa avisó que «el Villarreal querrá tener el balón, como nosotros, así que tendremos que estar muy precisos en la presión. Será un partido muy complicado. Tenemos la obligación de ganar». Y aseguró que está satisfecho con sus jugadores: «A excepción del resultado, me gustó lo que vi en Bilbao. Estuvimos bien a nivel ofensivo y defensivo. Creo que hicimos méritos para tener un resultado mejor».