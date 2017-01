Directo

El Real Madrid sigue de fiesta y lleva 39 consecutivas. El Granada, como buen invitado, no quiso estropearla e incluso fue partícipe de la misma con un partido indigno de un equipo de Primera. El equipo de Zinedine Zidane se dio un atracón de goles, más propio de un amistoso de las recién finalizadas fiestas navideñas, y pasó por encima del penúltimo de la Liga, que dejó una imagen lamentable. Un triunfo que le permite al equipo blanco mantener el liderato e igualar el récord del Barcelona de Luis Enrique, que la pasada temporada encadenó 39 partidos sin perder y firmó entonces la mejor racha de la historia del fútbol español.

El partido fue una celebración constante desde incluso antes de que el colegiado señalara el comienzo del choque. Cristiano Ronaldo ofreció el Balón de Oro logrado a la afición junto a Kopa, Figo, Zidane y Ronaldo Nazario, que también ganaron el galardón como jugadores del Real Madrid. El ambiente era de fiesta y de alegría, pero el portugués estaba impaciente porque comenzara el partido y terminaran las fotos y las celebraciones. Tenía hambre de fútbol y goles en su primer partido del año. Como el Real Madrid. El equipo blanco salió al Bernabéu a mandar, a controlar, a presionar y a finiquitar el partido cuanto antes para empezar a organizar la siguiente fiesta.

Tras 10 minutos para ‘saludar’ a los invitados como buenos anfitriones, el Real Madrid comenzó su recital de goles y de buen juego. Los de Zidane finalizaban las jugadas con mucha comodidad y el primer gol era cuestión de minutos. Samper quiso ser el artista invitado y como si fuera Messi trató de sacar el balón controlado pero la presión de Kroos le quitó el balón y en dos toques, el balón llegó a Benzema e Isco, que controló y disparó raso al lado derecho de Ochoa para hacer el 1-0 y dar la primera alegría a la grada. El Granda, como si todavía no hubiera llegado a la fiesta, era un convidado de piedra y asistía al baile blanco como un espectador más a los siguientes tres goles en apenas once minutos.

También es verdad que el segundo gol del Real Madrid, obra de Benzema, no debió subir al marcador, pero ya saben, era una fiesta. Modric disparó y Ochoa dejó el balón muerto para que el delantero galo, en fuera de juego, no desaprovechara el regalo. Ni Vicandi Garrido ni el asistente lo apreciaron y el tanto no fue anulado. El Granada bajó los brazos y el Real Madrid aprovechó la invitación del equipo nazarí para hacer inolvidable la fiesta. Cristiano fue el encargado de hacer el tercero con un perfecto remate de cabeza tras un no mejor centro de Marcelo. El lateral brasileño llegaba como quería por su banda y se convirtió en el mejor camarero del ‘atracón’ blanco. Isco, que había recibido una invitación de Zidane haciéndole titular, demostró que puede ser uno de los fijos en las fiestas blancas. Suyo fue el cuarto gol tras rematar en el área pequeña un centro de Modric desde la banda derecha.

Sólo falta por marcar Coentrao

Con el 4-0 en el marcador, el Real Madrid se dio un respiro y se sentó en el sillón a escuchar música y Zidane dio paso a otros jugadores con el objetivo de que todos disfrutaran de la celebración. El entrenador francés está empeñado en demostrar a todos sus hombres que son capaces de formar parte de este equipo y que todo el mundo está invitado a las fiestas de fútbol. Tras el descanso, nada cambió y el Real Madrid mantuvo la presión ante un Granada que estaba en el Bernabéu como las vacas viendo pasar al tren. Sólo faltaba por saber el número de goles que sería capaz de marcar el Real Madrid. Casemiro aprovechó un gran centro de James y la pasividad de la defensa del Granada para hacer el quinto y estrenarse esta temporada. Un gol especial porque, salvo Coentrao, todos los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid han marcado en lo que va de curso. Otro récord y otro motivo de fiesta para un equipo que sumó otra victoria, es más líder y suma 39 partidos sin perder.

Pero este Real Madrid de Zidane quiere más y ante el Sevilla, en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, buscará superar al equipo azulgrana y ser el equipo español con mejor racha. De conseguirlo, su siguiente objetivo será derribar el muro de 43 partidos logró la Juventus de Antonio Conte, entre 2011 y 2012, pero sin despistarse de su verdadero objetivo de la temporada: conquistar la Liga.