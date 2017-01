Piqué podría ser sancionado por su 'rajada'

Gerard Piqué se ha vuelto a meter en un buen lío. El central catalán del Barça, indignado después del arbitraje de este jueves en San Mamés en partido de Copa del Rey, salió muy caliente a la zona mixta y se expresó con meridiana claridad ante los medios: «Ya sabemos cómo va esto... Ya vimos lo que pasó en el Real Madrid - Sevilla, esto va así. El penalti a Neymar ha sido clarísimo y el que me ha hecho Gorka a mí, también. En la línea de los últimos tiempos... Nosotros queremos jugar a fútbol y no a la ruleta, que es lo que provocan estos arbitrajes».

Según informan desde la Cadena COPE, el Comité Técnico de Árbitros nacional, muy susceptible ante este tipo de declaraciones post-partido, estudiará las palabras del zaguero culé y tomará la decisión de elevar o no ante Competición una denuncia. No es la primera vez que el ex de Zaragoza y Manchester United protesta abiertamente los arbitrajes que recibe su equipo, el Barcelona, y tampoco sería la primera vez que es vigilado de cerca por los estamentos arbitrales, hartos ya de sus continuos reproches y de que ponga en tela de juicio el honor y la buena fe de varios colegiados del fútbol español.