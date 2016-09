Así quedó el pie de Filipe Luis tras una entrada de Luis Suárez

Ensangrentado acabó el pie de Filipe Luis tras un encuentro entre rojiblancos y culés que se saldó con empate a uno. Al parecer, el lateral brasileño sufrió una fuerte herida cuando Luis Suárez clavó el taco de su bota en el pie del atlético. El jugador no dudó en compartir una imagen en redes sociales que rápidamente se haría viral:

El árbitro no dudó en amonestar al jugador uruguayo, que posteriormente quiso pronunciarse ante los medios: «El fútbol es para hombres, todo queda en la cancha. Si cada vez que a uno le peguen cuelga una foto, esto se convierte en un circo». El culé quiso así responder al mensaje que el brasileño había colgado en redes sociales: «Menos mal que no me toca». Toda una disputa.