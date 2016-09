Pako Ayestarán, el primer 'quemado' de los banquillos calientes

Pako Ayestarán ya no es entrenador del Valencia. El técnico vasco, sustituido de forma provisional por Salvador González ‘Voro’, hasta ahora delegado del club, no se sentará el jueves en el banquillo de Mestalla para medirse al Alavés. Los números, la grada y todo el entorno provocaron su despido. Ayestarán tiene el ‘honor’ de ser el primer entrenador del Valencia que ha encadenado tantas derrotas consecutivas seguidas, ya que sumando los últimos encuentros de la temporada pasada y los primeros de esta, el Valencia encadena una racha de siete derrotas consecutivas (Villarreal, Real Madrid y Real Sociedad en las tres últimas jornadas de la pasada campaña y ante Las Palmas, Eibar, Betis y Athletic en las cuatro primeras jornadas de esta Liga). Además, desde que se hiciera cargo del banquillo del equipo valenciano, el pasado 2 de abril, ha dirigido 12 partidos en los que sólo ha logrado 3 victorias, 1 empate y 8 derrotas, lo que supone haber sumado sólo 9 de los 36 puntos posibles. Unos datos que no invitan al optimismo.

De nada ha servido que los más optimistas recordasen que la última vez que el Valencia comenzó la Liga con cuatro derrotas consecutivas, la temporada terminó bien. Fue en la campaña 1999-2000 y Héctor Cúper era el responsable de la plantilla. Entonces, el Valencia empató en la quinta jornada y posteriormente terminó la Liga tercero (empatado con el segundo, el Barça, a 64 puntos), logrando la clasificación directa para la Champions y jugando la final de la misma competición ante el Real Madrid en París. La otra vez que comenzó con cuatro derrotas consecutivas en Liga fue en la campaña 1997-98 y terminó en una cómoda novena posición.

Sin embargo, los antecedentes más recientes no son nada optimistas con el Valencia, ya que los dos últimos equipos que comenzaron con cuatro derrotas consecutivas en la Primera terminaron descendiendo a Segunda (Sporting en la campaña 2011-12, tras contar con tres entrenadores, y Osasuna en la 2013-14, cuando tuvo dos técnicos).

No se recuerdan destituciones tan tempranas en tiempos recientes. Tras la quinta jornada del curso 2011-12, Michael Laudrup dejó de ser técnico del Mallorca para dejar su puesto a Joaquín Caparrós tras haber ganado uno de los primeros cuatro encuentros ,aunque el utrerano empeoró incluso su media y también fue destituido. También tras cinco duelos, pero de la temporada anterior (2010-11), el Sevilla decidió destituir a Antonio Álvarez –al que de nada le sirvió haber ganado la Copa del Rey meses antes tras dos victorias, dos empates y una derrota– para dejar el equipo en manos de Gregorio Manzano.

En la historia del Valencia, Ayestarán se convierte en el cuarto entrenador que cae antes, tras Jacinto Quincoces en la primera jornada del curso 59-69, Dragoljub Milosevic, tras la tercera jornada de la campaña 75-76 y Jorge Valdano, después de sólo tres jornadas en la 97-98.

El equipo valencianista ha tenido la friolera de 10 entrenadores desde que Unai Emery decidiera marcharse del equipo en el verano de 2012. Desde entonces, el banquillo de Mestalla ha tenido a Mauricio Pellegrino que fue destituido en la jornada 14 de la temporada 2012-13 y sustituido por Ernesto Valverde, que terminó esa campaña con unos grandes números en la quinta plaza pero prefirió irse al Athletic. En la siguiente, la 2013-14, Miroslav Djukic comenzó al frente del equipo pero en la jornada 16 fue destituido. Nico Estévez entrenó unas jornadas al equipo hasta que Juan Antonio Pizzi se hizo cargo del conjunto che.

El 24 de octubre de 2014 Peter Lim compró el Valencia y lejos de llevar tranquilidad al equipo ha provocado que se mantenga el baile de entrenadores. Optó por suplir a Pizzi, que completó una buena campaña en Europa y apostó por Nuno. El luso fue su primer entrenador (aguantó toda la temporada 2014-15, clasificándose para la Champions), pero en la siguiente campaña solo aguantó 13 jornadas. Voro se hizo cargo del equipo de forma eventual por un partido hasta que se hizo oficial la llegada de Gary Neville, que sólo estuvo 16 jornadas como entrenador del equipo. En la jornada 30 fue destituido y se puso al histórico club en manos de Pako Ayestarán para los 8 partidos ligueros que restaban. Ahora, le toca a ‘Voro’, a la espera de conocer su sustituto.

La decisión llegó desde Singapur, donde Peter Lim tiene la sede de sus empresas, y la búsqueda de un sustituto ya ha comenzado. Pretenden dar el timón del Valencia a un técnico contrastado, que tenga experiencia y que convierta al grupo en un equipo compacto, trabajado y unido. Uno de los mejores colocados, que ya sonó hace tiempo, es el portugués Villas Boas, y que está libre tras desvincularse del Zenit de San Petersburgo. Hay más nombres como el de Alberto Zaccheroni, Roberto Mancini y Rudi García y dos nombres de técnicos nacionales como Joaquín Caparrós, presente casi siempre en todas las quinielas, y Rubén Baraja, al que su corta experiencia en los banquillos le hace tener menos opciones.