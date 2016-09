Cristiano: «Xavi juega en Catar, o jugaba; no sé, no tiene ninguna relevancia»

El astro portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, cargó este sábado contra Xavi Hernández por unas declaraciones poniendo a Messi por encima del luso, recordando que el exbarcelonista «no ha ganado el Balón de Oro». «¿Qué me importa lo que dice Xavi? Xavi juega en Catar, o jugaba. No sé, no tiene ninguna relevancia», afirmó Cristiano en la zona mixta tras la victoria 5-2 sobre el Osasuna en la tercera jornada de Primera División.

En unas recientes declaraciones, Xavi Hernández afirmó que «no hay color» entre Messi y Cristiano y que «la mala suerte» del madridista es haber coincidido en el tiempo con la estrella argentina, a la que volvió a calificar de «mejor jugador del mundo». «Xavi ha ganado todo, mundiales, europeos y no ha ganado el Balón de Oro (...) Yo tengo tres balones de oro», añadió Cristiano, antes de reiterar: «No me importa lo que dice Xavi».

Ronaldo recordó ante los periodistas: «El jugador más buscado en Internet soy yo». «Cuando los jugadores, los entrenadores quieren aparecer en las portadas, hablan de Cris», señaló para referirse a sí mismo en tercera persona.

El astro portugués aseguró también que se siente «bien» tras volver este sábado a los terrenos de juego desde que se lesionó en la final de la Eurocopa el 11 de julio.

Renovación con el Real Madrid

El jugador portugués también habló su futuro en el Real Madrid. «Tienes que hablar con el presidente: Las cosas van bien, como he dicho muchas veces. Si fuera el presidente del Real Madrid y tuviera un jugador como yo renovaría 10 años mínimo. Estamos en una buena línea, no estoy nada preocupado, ni el presidente tampoco», dijo el portugués. «Obvio que no veo otra cosa que pueda pasar en mi carrera si no es terminar aquí. Me quiero quedar aquí mucho tiempo, porque estoy en el club más grande del mundo y tiene que tener los mejores jugadores. Lo que más quiero es terminar aquí», indicó.

El portugués también se refirió a su hambre de trofeos, destacando que esta temporada le gustaría ganar la Liga, un campeonato que no ha ganado desde la temporada 2011/2012 cuando se hizo con su única liga española. «No doy más importancia a uno que a otro (campeonato), quiero ganar todos los trofeos, pero me gustaría ganar la Liga porque es un trofeo que no he tocado en los últimos años», dijo el delantero blanco.