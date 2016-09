Luis Enrique ve «injusta» la sanción a Real Madrid y Atlético

"No me acuerdo qué dije cuando nos pasó a nosotros. ¿Qué dije? ¿Que era injusta? Pues sigo en la misma línea". Con estas palabras ha valorado Luis enrique la sanción de la FIFA a Real Madrid y Atlético. El técnico azulgrana ha dejado claro, eso sí, que “tanto Madrid como Atlético tienen plantillas de mucho nivel” y que “van a tener que afrontar la sanción”. El asturiano sacó su lado más simpático al señalar que espera que “no consigan los mismos resultados que nosotros" cuando sufrieron la sanción.

Pero el nombre propio del Barcelona es Leo Messi. El argentino es duda para el partido ante el Alavés por sus problemas en el adductor izquierdo, que le hicieron venirse antes de tiempo de Argentina. "Hay un comunicado que dice lo que realmente tiene el jugador y se trata de ir valorando la situación, ha entrenado una parte con el equipo y otra parte solo”, ha desvelado Luis Enrique. Al ser preguntado si jugará el sábado, el técnico se ha mostrado prudente porque “tenemos que valorar lo que tenemos a lo largo de la temporada y que el jugador esté en las mejores condiciones". Finalmente, ha respondido de forma afirmativa a la pregunta de si Messi está en condiciones, aunque no ha desvelado si jugará ante el Alavés ya que la decisión no se tomará hasta mañana.

Enfrente tendrán al Alavés, un equipo recién ascendido que logró un empate en el Calderón en la primera jornada. “El Alavés es un equipo recién ascendido con muchos jugadores nuevos, pero que ya ha dado muchas muestras de un equipo difícil de batir, solo han recibido un gol. Será difícil e intentaremos hacer nuestro partido”, desveló Luis enrique. Además, el técnico azulgrana desveló que se espera un Alavés “replegado, cerrándonos espacios. Tenemos que evitar su transición, porque tiene jugadores como Deyverson o Edgar".

Luis Enrique ha querido hablar de la última incorporación al equipo azulgrana, Paco Alcácer: "Hemos fichado a un gran jugador, que tiene ilusión de ganar títulos. Hemos reforzado la plantilla de manera más que importante". Además, ha destacado que el delantero se ha adaptado bien “por conocer a los compañeros de selección" y cree que puede “jugar en banda, como punta y capaz de definir a un toque. No sería normal que nos cerrásemos a una sola posición".

Neymar "con ganas de participar"

Otro de los jugadores que podrá tener minutos ante el Alavés es Neymar, que ha vuelto a Barcelona tras más de 100 días en Brasil. "Lo he visto muy contento por haber sido campeón olímpico con su país. Ha dispuesto de unas vacaciones después de que se recomendará que no participara en el sudamericano. Con ganas de participar", ha desvelado el entrenador asturiano.

Por último, ha hablado sobre la posibilidad de convencer a Messi, Neymar y Luis Suárez de no jugar todos los partidos y entrar en las rotaciones para evitar sobrecarga de partidos. "Barajo todas las posibilidades de usar cualquier jugador. Siempre velo por los intereses de mis jugadores a lo largo de toda la temporada". "Me parece que va a ser una situación general a lo largo de la temporada. Siempre se van a tener que quedar jugadores increíbles en el banquillo o en la grada. No hay ni un solo jugador que esté contento con los minutos que juega. Siempre tenemos que buscar el beneficio global". Además, ha dejado claro que habrá rotaciones en los próximos partidos porque “en 23 días hay siete partidos. Tengo muchos jugadores con diferentes perfiles, tenemos que ir barajando lo que necesita el equipo para utilizar un perfil o otro".