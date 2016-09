Tebas: «Yo soy del Madrid y mi mujer no pone un tuit diciendo que ya se ha hecho el trabajo»

Javier Tebas no ha tardado en responder de nuevo a Marcelino García Toral sobre la polémica del Sporting-Villarreal de la pasada semana. “Yo sé que tienes casa en Gijón, que es tu equipo, que te gusta, pero si tienes una profesionalidad, tienes que asumir esa situación y ser responsable. Las decisiones deben ser tomadas desde la profesionalidad".

Además, el presidente de la Liga ha señalado que “Marcelino debe pedir perdón primero por lo que hizo. Entrenar dos días y el tuit de su mujer. Yo no digo que manipulase el resultado. Digo que no se hizo el máximo esfuerzo para ganar ese partido. Ni el Villarreal ni el Sporting tuvieron nada que ver”. Tebas, ha añadido que “Marcelino ha pedido perdón y en mi opinión ya está rehabilitado. Le voy a llamar para hablar con él. Ya está”, pero ha dejado claro que “yo soy del Real Madrid y mi mujer no pone un tuit diciendo que ya se ha hecho el trabajo para el Real Madrid. Marcelino no entrenó esa semana. Él puede decir que el del Sporting, pero debe dar el 100% y salir a ganar y no el mensaje que lanzaron. El día que mi mujer haga eso será porque me he divorciado y me quiere hundir", comentó.

Sobre una posible sanción a Marcelino, Tebas ha sido claro: "No tenemos competencia para tomar medidas contra Marcelino. Es la RFEF. No tengo la llave para hacer nada. El reglamento de la RFEF no tiene sanción para lo de Marcelino. Igual que para la simulación. Eso no quiere decir que no piense que la merece. Mi obligación es tender a que todos los partidos se jueguen a la máxima intensidad. Que no haya mamoneos. Hay que cambiar esos planteamientos. En la NBA esas cosas no se permiten. Allí tienen mecanismos para que no pase".

Por último ha señalado que esperaba las declaraciones de Marcelino. "¿Alguno esperábais que Marcelino dijera que no es honrado?". El presidente de la Liga ha asegurado que "lo que hay que analizar es que sus declaraciones y sus conductas son éticamente reprobables. Nada más. No entro a valorar si es honrado o no".