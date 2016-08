El fichaje más caro de la historia del Granada, positivo en cocaína cuando jugaba en Ecuador

José 'Tin' Angulo ha dado positivo por dopaje en un control realizado durante la pasada Copa Libertadores, en la que quedó subcampeón con Independiente del Valle. El Granada CF, en un comunicado, informó de que «ha recibido esta noche -la del jueves- la comunicación oficial de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) en la que confirma que José 'Tin' Angulo dio positivo en un control antidoping». Lo que no se especifica es la sustancia, pero fuentes cercanas al caso afirmaron a esta redacción que se trata de cocaína.

La prueba fue realizada durante la última Copa Libertadores, posiblemente el pasado 26 de julio en un hotel de Colombia, cuando Angulo pertenecía a la disciplina de Independiente del Valle y se disponía a jugar la vuelta de la final de la máxima competición ante Atlético Nacional. Entonces varios futbolistas de Independiente se sometieron a un control sorpresa, entre ellos pudo estar el aún jugador del Granada.

El club granadinista ha comunicado a José 'Tin' Angulo que «suspende su contrato» hasta conocer el resultado del contranálisis que se celebrará en los próximos días. «Nuestra entidad desea que el resultado de la última prueba sea favorable para los intereses de nuestro jugador», aseguran desde la entidad rojiblanca, pues de lo contrario se quedarán sin una pieza fundamental en el nuevo proyecto para esta temporada.

Como le ocurrió a Dani Benítez hace algo más de dos años, si se confirma el peor de los casos José Angulo podría enfrentarse a una sanción de dos años, una traspié muy importante para un futbolista de sólo 21 años que acababa de emprender su primera aventura en Europa. Eso sí, el Granada no sería sancionado pues no ha disputado un solo minuto como rojiblanco. El positivo se produjo en un partido con su anterior club, por lo que el castigo sería íntegramente para el futbolista. También habrá que ver qué pasa con la selección, pues estaba convocado para dos partidos con la absoluta de Ecuador la próxima semana.

Y a miles de kilómetros el silencio por respuesta. Independiente del Valle a través de su director de comunicación, Pablo Trujillo, aseguró que la directiva estaba reunida y no iba a hacer ninguna valoración hasta no conocer más detalles sobre el sorprendente caso de dopaje de su exfutbolista. De hecho, aseguraron no tener en su poder el documento emitido por la Conmebol. La radio de Quito Área Deportiva pudo saber que uno de los principales sorprendidos por el caso es el médico del club ecuatoriano, que aseguró no haber suministrado ningún tipo de sustancia que pudiera derivar en un positivo. Era un tema personal del jugador, señaló.

A partir de entonces los teléfonos se cerraron y no hubo posibilidad de conocer la versión de Independiente del Valle. Tampoco de su representante, Diego Herrera, el mismo que hace pocos días aseguraba que Angulo necesitaría «seis meses» para adaptarse definitivamente al fútbol español. El agente tenía el teléfono apagado y fue imposible contactar.

Mazazo al proyecto

El Granada se encuentra ahora de frente con una realidad que no esperaba y muy difícil de asimilar. El futbolista franquicia, el que debía encabezar el proyecto de Paco Jémez, se ve envuelto en un asunto que le puede apartar del fútbol hasta dos años. Es más, se trata del fichaje más caro de la historia del club pagado con fondos propios (4 millones de euros).

La intención es encontrar un acuerdo para no tener que abonar el montante a Independiente del Valle -aún no se ha hecho efectivo, según las fuentes consultadas-, pues no ha conseguido disfrutar de sus servicios, ya que ni siquiera debutó en Liga el pasado fin de semana ante el Villarreal. Por supuesto Angulo no irá convocado para la cita del domingo en Las Palmas y queda a la espera del contranálisis. El Granada necesitaría encontrar un delantero de garantías para cubrir su baja antes del cierre del mercado.