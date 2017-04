El Celta sufre para alcanzar la gloria

El Celta se encuentra en Bélgica a un solo paso de volver a reeditar tiempos gloriosos del pasado en el viejo continente. Con un 3-2 a su favor, tras el triunfo apurado pero justo, cosechado en Balaídos, los vigueses necesitan de su mejor versión como visitante en la Europa League para alcanzar las semifinales. No será fácil porque el Genk demostró en tierras gallegas que es un rival complicado, duro en el juego a ras de césped y competitivo al máximo en las jugadas a balón parado. Además, los belgas saben que su poderío en el ataque es su mayor fuente de confianza y por donde pasa una remontada que también sería histórica para ellos.

Lo importante en Vigo, sin embargo, es soñar. Un sueño que parecía lejano cuando todo empezó en pretemporada, pero que ahora se ve cada vez más cerca. La final no es una utopía, aunque todavía quede más de lo que esperado. Berizzo, como capitán general que ha comandado a un grupo bien trabajado, espera que no se transforme en pesadilla el momento que están viviendo. «Es el partido más importante de nuestra vida deportiva, al menos de la mía», fue el claro mensaje enviado durante la semana desde la plantilla, mediante Fontás primero, para demostrar a su afición que no van a permitir que los desmanes en la competición local les distraigan del camino europeo.

Tampoco quiere la afición gallega que su técnico se olvide de cuál es su sitio y de dónde está el objetivo prioritario, toda vez que Berizzo es el candidato que sale en los últimos días como futurible para el banquillo de varios equipos. Sevilla y Athletic, sabedores que sus respectivos entrenadores estarán lejos de casa en verano, ya empiezan a sondear al argentino, un premio dulce a su campaña con el Celta. Para contrarrestar las distracciones posibles desde el banquillo, en la entidad viguesa rezan a su jugador estrella, Aspas, el gran referente que este año está haciendo una de sus mejores temporadas. Máximo goleador en la competición de los equipos que quedan en liza, alguien que ama tanto la camiseta celeste no permitirá que nada desluzca la oportunidad de oro para su gente. Quedan 90 minutos, al menos, para dar un paso más hacia la gloria. Bélgica debe ser otra mueca.

Alineaciones probables:

Genk: Ryan, Brabec, Colley, Boetius, Malinovskiy, Buffel, Uronen, Pozuelo, Berge, Castagne y Samatta.

Celta: Sergio Álvarez, Mallo, Fontás, Radoja, Cabral; Jonny, Wass, Sisto, Pablo Hernández; Guidetti y Aspas.

Árbitro: Francis Connor (Escocés).

Hora: 21.05 (beIN Sports).

Directo 910429 2