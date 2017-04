Pione Sisto empata para el Celta

A dos pasos de la final en Suecia, la Europa League para el Celta es su particular semana de pasión. Los gallegos jugarán en casa la ida de los cuartos de final ante el Genk belga, en uno de los encuentros más importantes del cuadro. El equipo de Berizzo sabe que son superiores a un conjunto que va por su segundo entrenador esta temporada y que en su liga solo va cuarto, muy por detrás de los números históricos de aquel Genk de los 80 que deslumbraba por el viejo continente. Saben los españoles que si quieren estar en las semifinales deben aprender de los errores cometidos desde los dieciseisavos de final ante el Shakhtar. Uno de los principales problemas de los vigueses cuando han jugado de locales ha sido no saber encarrilar la eliminatoria para no pasar apuros en sus viajes fuera de Galicia.

Unos malos números como local, pero buenos como visitantes que han conseguido convertir al Celta en un equipo temido y que apunta a este conjunto como el próximo en seguir la senda de Valencia, Atlético de Madrid y Sevilla como grandes referentes de la segunda competición continental. Similar circunstancia del Genk, la penúltima piedra en el camino hacia la final. Los belgas siempre han conseguido esta campaña anotar a domicilio. En sus últimas siete visitas europeas ha logrado al menos dos goles, por lo que Balaídos debe ser un fortín para el Celta si no quiere pasar apuros y llevarse una desagradable sorpresa ante un rival teóricamente más inferior.

Esta particular virtud de los flamencos ya ha sido estudiada por la entidad de Vigo. Por ello, desde Aspas hasta Guidetti, pasando por el técnico y casi toda la plantilla, durante la semana se han dedicado a hacer un llamamiento a la afición. «Necesitamos a todos, que nadie falte porque podemos hacer algo histórico» es la comandita expresada desde hace semanas. Se dirigen a una hinchada que no sabe si serán sus últimos encuentros europeos en el actual estadio, tras el anuncio del presidente de la entidad de marcharse fuera de la ciudad por discrepancias con el Ayuntamiento.

Además del acierto de cara a portería, en el Celta deberán tener en cuenta los apercibidos. Aunque a partir de cuartos se limpian las tarjetas acumuladas, todavía hay cuatro jugadores celtiñas que pueden perderse el transcendental duelo en Bélgica: Aspas, Radoja, Bongonda y Guidetti. Un encuentro el que se espera en Balaídos que puede suponer la continuación o el fin de una de por sí gran temporada de los gallegos.