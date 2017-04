Griezmann adelanta al Atlético de penalti

«El Leicester tiene jugadores muy buenos y un equipo muy sólido, que se defiende muy bien. Nos recuerda a nuestro mejor Atlético. Muchas veces jugamos mejor contra equipos que proponen el juego y tienen el balón y el Leicester es un equipo similar al nuestro», avisa Filipe Luis sobre el rival continental del Atlético. El día del sorteo, todos querían al Leicester que vivía una mala racha que terminó con Claudio Ranieri pero la cosa ha cambiado. «No tenemos presión. Vivimos para esta clase de partidos. Disponemos de jugadores para lograr lo inesperado. Siempre fuimos capaces de realizar este tipo de cosas», explica Kasper Schmeichel. El portero danés es uno de los dos principales pilares sobre los que se asienta el Leicester desde la llegada de Craig Shakespeare que no cree que sea el 'clon' inglés de su rival. «Ellos tienen estrellas mundiales. Me parece un buen cumplido por parte del Atlético, de un equipo que juega a un estilo similar. Tenemos una fenomenal ética de equipo igual que el Atlético, porque trabajamos juntos siempre». El que ayudante de Ranieri que se hizo con las riendas del equipo, a principios de abril ha cosechado unos resultados espectaculares. «Realmente no hay desgaste tras la derrota. En este momento, va mejor de lo que me imaginaba, mejor que en mis sueños», declaró. Y es que menos el domingo, cuando rotó a todo el equipo frente al Everton, ha vencido en el resto de los partidos usando el 4-4-2 con el que ganó la Premier.

Uno de ellos al Sevilla, a quién remontó el 2-1 de la ida con un tanto del jamaicano Wes Morgan, baja por lesión. Aquel tanto lo hizo Jamie Vardy, un delantero que sólo ha marcado en ese partido de Champions pero que acumula seis goles en los últimos ocho partidos. «Me recuerda mucho a Diego Costa porque pelea cada balón que hay en el partido», avisaba Filipe Luis. «Gana los balones largos, tiene buen juego de cabeza, busca muy bien los espacios...», explica Filipe Luis. El brasileño, que en su etapa en la Premier conoció a un Leicester que peleaba por no descender y ahora ya es vigésimo equipo -siete puestos por detrás del Atlético- que más recauda con 172 millones de ingresos, se muestra cauto y avisa. «No creemos que seamos los favoritos. Para nosotros es casi mejor el tipo de rivales como el Barça o el Real Madrid que tienen el control de la pelota. No va ser fácil para nosotros, pero, por descontado, que para ellos tampoco lo va a ser. Será un gran reto para todos en esta eliminatoria».

Vardy contra Griezmann

Lo cierto es que el Atlético sólo ha perdido un partido en su estadio de los 21 que ha jugado en Champions en la era Simeone, lleva nueve partidos europeos invicto en su campo con 7 triunfos y dos empates, y sólo cuatro equipos le han hecho gol. «Es un rival que se defiende bien y sale a la contra. Está muy igualado. Vamos a tener que hacer un partido muy completo y sobre todo no encajar goles, porque es fundamental», recuerda Filipe. En la mayoría de los encuentros de esa racha estuvo bajo palos Jan Oblak, que ha recibido 3 goles en los 12 partidos en los que ha defendido la portería del Calderón en la máxima competición europea. Simeone, que recupera a Gaitán, repetirá once por tercer partido consecutivo (1-0 ante la Real Sociedad y 1-1 en el Bernabéu).

Lesionado Kevin Gameiro, serán Antoine Griezmann -23 goles y 11 asistencias esta campaña- y Torres estarán en la delantera. El '9' disputó uno de sus mejores partidos con el Chelsea ante los 'foxes', dos goles y dos asistencias, pero este equipo es muy distinto. De hecho, ahora el jefe de fichajes del Leicester es Eduardo Maciá, responsable de su fichaje por el Liverpool en 2007 y de su venta al Chelsea. «La vida te depara estas cosas, a veces nos pellizcamos para saber si estamos aquí. Estos son los partidos que siempre hemos soñado jugar, los partidos que te motivan. Cuando estás aquí sientes cierto cosquilleo. Para disfrutar de estas experiencias también necesitas un buen resultado», recuerda Shakespeare.

Se espera un duelo intenso, con mucha presión por parte de cada equipo y quizá pocas ocasiones. La Liga de Campeones, como canta el Calderón (que se llenará con presencia de 2.848 ingleses), es la obsesión del Atlético, subcampeón en dos de las últimas tres ediciones. «Queremos llegar a otra final. Vamos partido a partido y vivimos de eso, pero nuestro objetivo es llegar a la final. Queremos estar ahí otra vez. Hay muchísima ilusión y confianza en el vestuario. Creemos, pero con mucho respeto. Y, si no es posible, por lo menos lo habremos dado todo», dijo sobre la opción de conseguir el único título que le falta al Atlético y a Simeone. El equipo ha recuperado su regularidad en 2017 -solo ha perdido tres de sus 24 partidos- y su hinchada, que le recibirá con un mosaico de 45.000 cartulinas, vuelve a creer. Cardiff es el destino.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe, Carrasco, Gabi, Saúl, Koke, Griezmann y Torres.

Leicester: Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs, Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton, Okazaki y Vardy.

Árbitro: Jonas Eriksson (Suecia).

Estadio: Vicente Calderón.

Hora: 20.45.