Bartra, herido en el ataque contra el bus del Dortmund

Ataque contra el autobús del Borussia Dortmund en la carretera Wittbräucker, a sólo 10 kilómetros del estadio Signal Iduna Park, donde se iba a jugar el partido de Champions entre el club local y el Mónaco. El internacional español Marc Bartra ha resultado herido tres explosiones, al parecer por un petardazo, por lo que ha sido llevado al hospital por unas heridas por cristales en el brazo. Su pareja, Melissa Jiménez, confirmó que está fuera de peligro y tranquilo. Su madre Montserrat, en declaraciones a COPE, informa que el herido es su hijo, que está en el hospital y con heridas leves - cortes- en el brazo.

Se cree que los explosivos han sido abandonados en la calle, fuera del autobús. La policía Alemana ha emitido un comunicado en el que detalla que han sido tres las explosiones que han afectado al bus del Dortmund e investiga si fue un ataque dirigido. "Poco después de las 19:00 horas se registró una explosión cerca del autobús del Borussia Dortmund. Según las informaciones que manejamos, las ruedas del autobús estallaron y una persona resultó herida. Todavía no se puede determinar con exactitud lo que ha provocado el incidente".

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm