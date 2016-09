Mikel Merino se queda sin Champions

En apenas una semana volverá a rodar el balón de la Champions. Lo hará por primera vez esta temporada el martes 13 y miércoles 14 de septiembre, cuando se disputarán los primeros enfrentamientos de la fase de grupos.

El jugador que no podrá tener el placer de golpear ese esférico serigrafiado con estrellas es Mikel Merino, a pesar de encontrarse en un club que participará en este torneo. Los entrenadores ya han dado su lista de jugadores disponibles para disputar la máxima competición europea y Thomas Tuches, técnico del Borussia Dortmund, no ha incluido al exjugador de Osasuna en los hombres elegidos para defender la casaca germana en Europa.

El conjunto alemán viajará a Polonia para medirse al Legia, encuentro que el jugador navarro verá desde su casa. La nueva andadura de Merino en Alemania no está siendo precisamente un camino de rosas. El centrocampista no ha disfrutado aún de minutos en partido oficial al no estar ni siquiera convocado. El futbolista español no acaba de hacerse un hueco y ha sido un mero espectador de la Supercopa, la Copa y la Bundesliga; a pesar de su buena actuación con Osasuna y la selección Sub-21.