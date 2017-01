El Barça más pragmático acaba con el gafe de Anoeta

Que buenos son nuestros dirigentes ¿eh?,. Una banda de mafiosos es lo que son todos, Tebas, los arbitros, el Comité, etc., etc. Hasta las televisiones. Y no creais que se les caen los anillos. Lo que hacen con los equipos que no son Madrid y Barcelona es demencial. Si por mi sería les dejaba que jugasen solos ellos. Me retiraba de toda competicion.