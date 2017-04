Marc Bartra recibe el alta hospitalaria

Cuatro días después de ser operado, Marc Bartra ha abandonado el hospital de Dortmund. El defensa español fue el único integrante de la plantilla del Borussia que resultó herido en el atentado dirigido al autobús de su equipo el pasado martes, en la previa del encuentro de Liga de Campeones ante el Mónaco.

El viernes, el propio futbolista había subido a la red social Instagram una imagen suya en la cama del hospital, acompañada de un texto en el que describía sus sensaciones en el trágico atentado.

«Ha sido el peor obstáculo de mi vida, una experiencia que no desearía a nadie en este mundo. El dolor, el pánico y la incerteza de no saber lo que estaba pasando, ni cuánto tiempo duraría... fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida. Estos días cuando me miro la muñeca, hinchada y malherida, ¿sabéis qué siento? Orgullo. La miro orgulloso pensando en que todo el daño que querían hacernos el martes, se quedó en esto», confesó.

La investigación respecto al atentado continúa por parte de las autoridades alemanas, que no descartan ninguna hipótesis en torno al autor o autores del ataque. El diario 'Die Welt' investiga si los explosivos empleados procedían de algún almacén del Ejército alemán, mientras que 'Der Tagesspiegel' mantiene la posibilidad de que los hechos respondieran a un movimiento ultraderechista, que amenazaría con otro atentado en Colonia.

La Fiscalía federal, por su parte, reconoció el pasado jueves no haber podido comprobar una relación entre el ataque de Dortmund y el único detenido sospechoso, un iraquí que presuntamente había militado en el Estado Islámico en su país. Además, se sigue la pista de hinchas radicales del Leipzig, como venganza por las agresiones de ultras del Dortmund contra sus hinchas en un amistoso del mes de febrero.